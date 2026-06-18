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Grupo Vita destaca colaboração e abertura da Comissão Pontifícia para a Proteção de Menores
18 jun, 2026 - 11:03 • Olímpia Mairos
Comissão Pontifícia para a Proteção de Menores recebeu em Roma a equipa portuguesa e manifestou interesse em reforçar a colaboração para a salvaguarda de crianças e adultos vulneráveis.
O Grupo Vita reuniu-se esta quinta-feira, em Roma, com a Pontifícia Comissão para a Proteção de Menores (Tutela Minorum), num encontro que permitiu reforçar a cooperação entre as duas entidades e consolidar o compromisso comum com a proteção de crianças e adultos vulneráveis na Igreja.
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Segundo a informação divulgada pelo Grupo Vita, a equipa do Vaticano demonstrou uma postura “muito disponível, recetiva e profundamente colaborativa”, reconhecendo “explicitamente a qualidade, consistência e alinhamento das práticas do Grupo Vita com as suas próprias recomendações internacionais”.
Durante a reunião, a delegação portuguesa apresentou um balanço do trabalho desenvolvido nos últimos anos, bem como as necessidades estruturais identificadas no terreno e algumas preocupações relacionadas com casos concretos analisados pelo Dicastério para a Doutrina da Fé. De acordo com o Grupo Vita, estes temas foram acolhidos pela Comissão com “atenção e sentido de responsabilidade”.
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A Pontifícia Comissão para a Proteção de Menores manifestou ainda “total interesse em manter uma articulação estreita e contínua” com o grupo, sublinhando a relevância da sua missão e a importância de assegurar a continuidade deste trabalho para fortalecer os mecanismos de prevenção e proteção na Igreja.
Para a organização coordenada por Rute Agulhas, o encontro representa “um passo significativo no aprofundamento da cooperação internacional e na consolidação de uma cultura de transparência, responsabilidade e cuidado”, considerados pilares fundamentais para o futuro da salvaguarda e da proteção de menores no contexto eclesial.
O Grupo Vita, criado pela Conferência Episcopal Portuguesa para acompanhar as situações de abuso sexual na Igreja, pode ser contactado através da linha de atendimento telefónico (91 509 0000) ou do formulário para sinalizações, disponível no site www.grupovita.pt.
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