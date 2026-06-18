Ouvir
  • Noticiário das 22h
  • 18 jun, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Vaticano

Papa denuncia "hemorragia dos cristãos orientais dos seus próprios territórios"

18 jun, 2026 - 21:03 • Aura Miguel

Num encontro com membros da Reunião das Obras de Ajuda às Igreja Orientais, Leão XIV afirmou que a guerra "não resolve problemas, mas cria tragédias, muitas vezes deixadas cair no esquecimento".

A+ / A-

“Não posso deixar de pensar na quantidade de dinheiro que, neste momento tão negro da história, está a ser desperdiçado para matar, deitado fora por tantos que fomentam as guerras”, disse esta quinta-feira Leão XIV numa audiência aos participantes na Assembleia Plenária da Reunião das Obras de Ajuda às Igreja Orientais (ROACO).

“Enquanto vós gerais vida, eles semeiam a morte; enquanto estendeis a mão ao irmão, eles encontram inimigos para esmagar; enquanto criais diálogo, eles procuram monólogos; enquanto abris caminhos de esperança, eles oprimem as pessoas no medo; enquanto construis o futuro, eles destroem o presente”, disse o Papa.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Como não pensar na dolorosa hemorragia dos cristãos orientais dos seus próprios territórios, causada sobretudo pela guerra que, repito, não resolve problemas, mas cria tragédias, muitas vezes deixadas cair no esquecimento geral”, lamentou.

O Pontífice sublinhou que uma das consequências da guerra, “que continua a drenar o sangue das Igrejas Orientais, é a precariedade”. E alertou para o risco da situação dos países que sofreram conflitos caírem no silêncio, passado uns tempos, ao ponto de “as coisas parecem geralmente tranquilas, ainda que fortemente marcadas pelos dramas do passado”.

O Papa denunciou que estas sociedades se enfraqueceram “devido à instabilidade das instituições, frequentemente manipulada pela presença de bandos armados que dividem o território, por um sistema político condicionado e frequentemente pressionado por agentes e interesses externos, que não opera livremente, mas está envolto em mil subterfúgios, acordos secretos e interesses particulares. Gera-se assim uma precariedade perene que sufoca as possibilidades de desenvolvimento e recai sempre sobre os ombros dos mais pobres”.

Neste contexto, “o medo e a insegurança dominam todo o lado, o trabalho é precário, os salários são irregulares, a saúde, quando funciona, é intermitente e a educação é provisória. E isso prejudica as pessoas comuns, as famílias, as crianças e os jovens, os idosos e os doentes. Torna-se um drama que pesa no coração de todos, devora a esperança e impede a construção do futuro, fomentando o impulso de partir, como acontece com tantos dos nossos irmãos e irmãs na fé, sobretudo no Médio Oriente”.

Leão XIV apelou, mais uma vez, à reflexão sobre as consequências da guerra e da precariedade, e à sua prevenção, com inteligência e responsabilidade, “pois tudo isto não é fruto de um destino inevitável, mas de escolhas livres e, por isso, de responsabilidades moralmente imputáveis”, frisou.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 22h
  • 18 jun, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

"Equipa sem ritmo" e divisão sobre CR7. O que dizem os jornalistas estrangeiros sobre Portugal?

"Equipa sem ritmo" e divisão sobre CR7. O que dizem os jornalistas estrangeiros sobre Portugal?

Portugal tropeça na estreia. Ronaldo "se é homem tem de ser humilde"

Portugal tropeça na estreia. Ronaldo "se é homem tem d(...)

Uma única congolesa celebra no meio dos adeptos de Portugal

Uma única congolesa celebra no meio dos adeptos de Por(...)

Martínez pede autocrítica

Martínez pede autocrítica

Éder e o que disse Deschamps. "Não faz sentido."

Éder e o que disse Deschamps. "Não faz sentido."