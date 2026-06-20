D. António Augusto Azevedo quer reforçar a formação cristã e envolver mais famílias na catequese

A Comissão Episcopal da Educação Cristã e Doutrina da Fé (CEECDF) inicia um novo mandato de três anos com uma equipa alargada e o objetivo de aprofundar a formação cristã em Portugal, sobretudo junto das crianças, jovens e adultos que procuram a fé.

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A composição do organismo foi aprovada pela Assembleia Plenária da Conferência Episcopal Portuguesa e mantém na presidência o bispo de Vila Real, D. António Augusto Azevedo, que considera que o reforço da equipa permitirá enfrentar com maior capacidade os desafios pastorais dos próximos anos.

“Estamos contentes com a nova comissão, reforçada em relação à anterior, com pessoas com muita qualificação nesta área”, afirmou o responsável, em declarações ao Educris.

Além de D. António Augusto Azevedo, a comissão integra os bispos D. António Moiteiro, D. Manuel Pelino Domingues, D. Nuno Almeida e D. Rui Gouveia, bem como Fernando Moita, secretário da comissão e diretor do Secretariado Nacional da Educação Cristã.

O presidente da CEECDF destaca a experiência acumulada dos membros da equipa, sublinhando o contributo de D. Manuel Pelino Domingues na elaboração de novos materiais catequéticos e a formação especializada de D. Rui Gouveia. Sobre D. Nuno Almeida, realça a ligação à pastoral juvenil e à catequese, considerando que a sua participação será “uma mais-valia” para o trabalho a desenvolver.

Catequese é prioridade

Entre os principais objetivos para o triénio 2026-2029 está a implementação do Itinerário de Iniciação à Vida Cristã das Crianças e dos Adolescentes com as Famílias, um projeto que a Igreja Católica tem vindo a desenvolver para renovar a catequese.

Segundo D. António Augusto Azevedo, o desafio passa agora por transformar esse trabalho teórico numa realidade concreta nas comunidades.

“Na catequese o primeiro desafio passa por pôr no terreno o Itinerário da Vida Cristã, para que chegue efetivamente ao terreno e que signifique um passo em frente na formação cristã das novas gerações”, afirmou.

O bispo de Vila Real defende que o sucesso desta missão depende da participação de toda a comunidade eclesial.

“É necessário o envolvimento de todos: da comissão, dos secretariados diocesanos, do clero, das famílias e dos restantes organismos da Igreja”, sublinhou, acrescentando que “todos são necessários para este grande trabalho”.

Atenção crescente aos adultos

Outra das áreas que a comissão pretende reforçar é a iniciação cristã de adultos, perante o aumento do número de pessoas que procuram a fé sem terem recebido formação religiosa na infância.

“Temos muitos adultos que não tiveram iniciação cristã e é necessário olhar para esta nova realidade”, considerou D. António Augusto Azevedo.

Para o responsável, a Igreja deve adaptar-se a este contexto e encontrar respostas adequadas para quem procura tornar-se cristão.

“É preciso procurar as respostas que melhor possam responder aos anseios e necessidades dos que querem ser cristãos”, afirmou.

A valorização da disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica (EMRC) e o acompanhamento das escolas católicas continuam igualmente entre as prioridades da comissão.

O organismo pretende acompanhar a evolução destas realidades educativas e refletir sobre os desafios que enfrentam num contexto social e cultural em constante transformação.

Mensagem aos alunos em época de exames

A propósito do arranque dos exames nacionais do ensino secundário, D. António Augusto Azevedo deixou uma mensagem de incentivo aos estudantes portugueses.

“Em primeiro lugar, desejo muito boa sorte a todos”, afirmou.

O presidente da CEECDF recordou que os exames representam uma oportunidade para os alunos demonstrarem o conhecimento adquirido ao longo do ano letivo.

“Os exames são uma verificação do trabalho realizado ao longo do ano”, salientou.

Dirigindo-se também aos professores, reconheceu a exigência desta fase do calendário escolar e agradeceu o trabalho desenvolvido nas escolas.

“Quero deixar uma palavra a todos os professores envolvidos neste grande trabalho para que saibam cumprir bem a sua missão”, apelou.

O bispo concluiu manifestando o desejo de que os estudantes enfrentem esta etapa com confiança e consigam demonstrar tudo aquilo que aprenderam ao longo do ano.