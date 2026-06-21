Papa: “Ninguém pode virar as costas às vítimas da perseguição”

Leão XIV apelou aos governantes a favor da proteção dos perseguidos e refugiados. A propósito da comemoração, pelas Nações Unidas, dos 75 anos da Convenção sobre o estatuto dos refugiados, o Santo Padre disse esperar “que o espírito que inspirou a elaboração deste importante instrumento internacional, continue ainda hoje a iluminar as consciências dos responsáveis das nações”. E frisou: Ninguém pode virar as costas aos que procuram proteção e segurança. Exorto todos a acolherem as vítimas de perseguição para que possam viver em paz, com dignidade, e olhar para o futuro com esperança”, disse esta manhã, na Praça de São Pedro.

Antes de rezar o Angelus, Leão XIV sublinhou que o grande desafio para os que são fiéis a Jesus consiste “em responder ao ódio com amor, à arrogância com mansidão, ao desânimo com perseverança”. Mas para isso, é necessário “enraizar a nossa fé e a nossa missão numa relação intensa com Ele: Esta relação dá-nos a força para não desistirmos e para continuarmos a transmitir a todos, em todas as circunstâncias, a sua mensagem de esperança, amor e paz. O mundo precisa tanto disso!”, comentou.

Ainda sobre o Evangelho de hoje, o Papa sublinhou que a contemplação “não é uma experiência exclusiva, reservada a alguns santos ou aos monges e eremitas”. Leão XIV aconselhou a todos fazer um esforço para “reservar, entre as ocupações do nosso dia-a-dia, momentos de quietude em que nos colocamos em silêncio diante de Deus, para ouvir a sua voz, confiar-lhe as nossas alegrias e preocupações, e examinar com Ele a nossa vida”. Deste modo, “seremos pessoas cada vez mais dotadas de uma fé sólida e consciente e, consequentemente, apóstolos credíveis e livres, homens e mulheres capazes de refletir a luz do Evangelho em todos os ambientes e em todas as situações da vida, e de dar testemunho d’Ele, mesmo onde o Seu valor não é compreendido ou aceite”.