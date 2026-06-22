Kaiciid:“A liberdade religiosa não se protege apenas com a lei”

Vera Ferreira, diretora de programas do Kaiciid, organização intergovernamental cuja missão é promover o diálogo inter-religioso e intercultural, defende, em declarações à Renascença, que a liberdade religiosa “é um direito que não se protege apenas com a lei”.

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“Protege-se no dia a dia, com confiança, com educação, mas também, e sobretudo, com instituições preparadas, ativamente envolvidas em processos de diálogo, e com o desenvolvimento das capacidades das comunidades de diferentes origens para falarem e conviverem em harmonia umas com as outras, antes de as tensões se transformarem em crises”, afirma.

A responsável considera que o Dia da Liberdade Religiosa assume uma importância particular, porque “a liberdade religiosa é um direito legal, mas é, sobretudo, uma questão de coesão social”.

Por isso, sublinha a necessidade de envolver as instituições na “proteção ativa da liberdade religiosa”, defendendo que este direito exige mais do que um enquadramento legal.

Vera Ferreira destaca ainda a importância de promover a “literacia religiosa”, entendida como “a necessidade de criar uma cultura de encontro, onde conhecemos o outro através da sua cultura ou da sua religião”.

“É muitíssimo importante para combater os discursos de ódio, porque estes são, muitas vezes, alimentados pela falta de conhecimento sobre o outro”, acrescenta.

A diretora de programas do Kaiciid critica igualmente os estereótipos, por considerar que acabam por “nada dizer sobre o outro”, uma vez que impedem “o conhecimento de quem a outra pessoa realmente é e do que a identifica”.

“Estabelecer esta ponte é uma das nossas principais soluções. É criar espaços para que as pessoas se encontrem”, conclui.