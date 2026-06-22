“Precisamos de nos encontrar, ouvir e conhecer para nos respeitarmos mutuamente”

A Comissão Diocesana para o Diálogo Inter-religioso do Porto promove, esta segunda-feira, uma sessão sobre “Direitos, Diálogo e Responsabilidade”, para assinalar o Dia da Liberdade Religiosa.

A iniciativa tem por objetivo promover “um espaço alargado de reflexão e debate sobre os direitos, a convivência e a responsabilidade social”.

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O presidente da Comissão Diocesana para o Diálogo Inter-religioso, padre Jardim Moreira, sublinha, em declarações à Renascença, o facto de já viverem na Área Metropolitana do Porto entre “25 mil e 50 mil pessoas de confissões não cristãs”.

O sacerdote destaca a necessidade de a “sociedade portuguesa ter consciência das leis portuguesas” e lembra que Portugal tem uma Lei da Liberdade Religiosa há 25 anos.

“Portugal — e o Porto em particular — registaram uma significativa alteração na sociedade, porque a presença sociológica é outra, a cultural é outra e até a gastronómica é outra”, aponta Jardim Moreira.

“No Porto, praticamente não havia não cristãos e a verdade é que, agora, as coisas já são diferentes. Temos dados meramente indicativos de que a Área Metropolitana do Porto, neste momento, deve ter entre 25 mil e 50 mil pessoas de confissões não cristãs.”

“Isso significa que a sociedade mudou, a presença sociológica é outra, a cultural é outra e até a gastronómica é outra”, reforça.

De acordo com o presidente da Comissão Diocesana para o Diálogo Inter-religioso, há no Porto “três grandes mesquitas, sendo que uma tem sete mil inscritos, outra tem mil e outra já tem mais de mil, todas aqui no centro da cidade. E temos outras espalhadas pelo resto da diocese”.

“Os judeus são agora, no mínimo, 1.300, contabilizados ou inscritos. Temos, por exemplo, os sikhs, que são cerca de dois mil, a que se juntam os hindus. São, portanto, largos milhares de pessoas”, acrescenta.

O padre Jardim Moreira sublinha que “a Igreja tem a missão de acolher, construir fraternidade e promover o diálogo entre todos”.

A sessão sobre “Direitos, Diálogo e Responsabilidade” é organizada pela Comissão Diocesana para o Diálogo Inter-religioso e conta com a colaboração da Rede Europeia Anti-Pobreza, da Associação Comercial do Porto e da Universidade Católica. A iniciativa reúne, na Fundação Engenheiro António de Almeida, diversos especialistas, entre os quais se destacam o ex-presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, e a diretora da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, Catarina Martins Bettencourt, além de representantes das comunidades judaica e islâmica.

De acordo com a organização, o bispo do Porto, D. Manuel Linda, estará presente no encerramento do evento.