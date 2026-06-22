Seguro insiste nas "palavras do meio", desta vez focadas no diálogo religioso

São 25 anos de lei da liberdade religiosa em Portugal. A Lei nº16/2001 de 22 de junho, que já vai na sexta versão, garante que “a liberdade de consciência, de religião e de culto é inviolável e garantida a todos”, não “podendo ninguém ser privilegiado, beneficiado, prejudicado, perseguido, privado de qualquer direito ou isento de qualquer dever por causa das suas convicções ou prática religiosa”. É também a legislação que garante não só a separação entre Estado e comunidades religiosas, mas a total imiscuição de pronúncia acerca de “questões religiosas” por parte de quem é detentor de poderes políticos. Na famosa Sala das Bicas, no Palácio de Belém, conhecida pelas entradas e saídas de reuniões com o chefe de Estado português, está montado um autêntico quadro de diversidade religiosa. Nalguns casos as roupas denunciam de onde vêm, como os monges budistas. Noutros o fato e gravata escondem a multiplicidade. Há caras mais conhecidas, como D. Rui Valério, pelos católicos, ou o Sheik David Munir, pelos muçulmanos sunitas. Nas filas dianteiras também está “Pedrito de Portugal”, antigo toureiro.

Para assinalar o Dia Nacional da Liberdade Religiosa e do Diálogo Interreligioso, todos ali estão, escutando em uníssono as palavras de António José Seguro e batendo palmas, em conjunto, como se um fossem. Afinal, todos acreditam em algo. E isso é naquele momento suficiente. Chamado ao microfone, o Presidente da República diz que “Portugal deve orgulhar-se da construção, ao longo das últimas décadas, de um modelo sólido de excelente convivência entre mais de 30 convicções religiosas e 600 confissões”. Entende ser “um reflexo de uma sociedade livre, plural e respeitadora da consciência de cada pessoa, mas também da autonomia das comunidades religiosas na sua forma de organização e culto”. Depois, Seguro lembra a “responsabilidade do Estado” de garantir “o quadro jurídico adequado ao exercício pleno da liberdade religiosa, individual e coletiva, mas também as condições necessárias à promoção e dinamização do diálogo interreligioso” – tudo isto numa sociedade “cada vez mais diversa e percorrida por cidadãos do mundo, mas também permeável a muros de pedra ou de silêncio”. E para combater esses obstáculos o anfitrião desta cerimónia recorda as palavras que havia pronunciado no 10 de Junho deste ano: “faltam-nos cada vez mais as palavras do meio; hoje estamos perante um excelente exemplo de quão importantes são essas palavras do meio, que ligam diferentes comunidades de fé numa cultura de tolerância, respeito mútuo e convivência democrática”.