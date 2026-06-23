Patriarca alerta para "novas formas de exclusão" mais difíceis de combater

O patriarca de Lisboa, D. Rui Valério, considera que “as novas formas de exclusão” que atingem a sociedade tornam-se “mais invisíveis e mais difíceis de combater”.

Na homilia da missa de ação de graças pelos 50 anos da Cáritas de Lisboa, na Basílica da Estrela, no centro da capital, o bispo chamou, ainda, a atenção para “a solidão que cresce silenciosamente no coração das cidades”.

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Mas não só: D. Rui Valério referiu, também, que “as migrações colocam interrogações profundas à convivência humana”, lembrou “as fragilidades económicas” que afetam as famílias e a “crise ecológica”.

"Ser presença onde outros não chegam"



Neste contexto, a missão da Cáritas, disse, continua a ser a mesma: “ser presença onde outros não chegam, construir pontes onde o mundo ergue muros, recordar que ninguém pode ser descartado”.

Diante da equipa da Cáritas Diocesana de Lisboa e de dezenas de elementos dos grupos paroquiais da Cáritas que, à hora do jogo de futebol da seleção nacional, encheram a Basílica da Estrela, o patriarca sublinhou que a caridade “nasce da capacidade de amar e reconhecer no outro um irmão” e não “da filantropia” ou de “uma ideologia”.

“O pobre deixa de ser um problema social para se tornar uma pessoa. O migrante deixa de ser um número para se tornar um rosto. O idoso deixa de ser um caso a tratar para se tornar uma história. O excluído deixa de ser uma estatística para se tornar alguém amado por Deus”, disse o patriarca de Lisboa, sublinhando ser esta a “grande revolução do Evangelho” e “a identidade mais profunda da Cáritas”.