Leão XIV: A Eucaristia é um poderoso antídoto contra as divisões que minam o mundo

O Papa dedicou a catequese desta quarta-feira ao tema da eucaristia, a partir da Constituição Sacrossanto Concilium (SC) sobre a Liturgia.

“A partir do Concílio Vaticano II, refletimos hoje sobre o mistério eucarístico e, ao incorporarmo-nos a Cristo, a Eucaristia ensina-nos a adotar o estilo de vida do próprio Senhor Jesus, marcado pela doação gratuita de si mesmo”, disse Leão XIV.

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“Esta doação faz-nos entrar na dinâmica da unidade, que oferece um poderoso antídoto contra os fermentos de divisão que minam o nosso mundo, as nossas comunidades, as nossas famílias, o nosso coração.”

O Papa citou Santo Agostinho - “Sede o que vedes e recebei o que sois” - para sublinhar que, na participação ativa na Eucaristia, “aprendemos a doar-nos, assumindo o estilo de vida de Jesus, que faz de si dom para os outros”. E aconselhou todos a não descuidar a preparação para a Missa, “quer interiormente, através da confissão frequente, quer à nossa volta, silenciando os ruídos que nos impedem de ouvir a Palavra de Deus.”

Nas saudações aos fiéis de várias línguas, presentes na Praça de São Pedro, Leão XIV lembrou que as férias que se aproximam “são um tempo de repouso e de busca dos sinais de Deus na beleza da criação”. E deixou um conselho: “Aproveitai as férias para uma maior participação na Santa Missa, para a meditação da Palavra de Deus, retiros espirituais, peregrinações e encontros com entes queridos. E rezemos para que os jovens escolham com sabedoria a escola e a universidade e saibam discernir com prudência a sua própria