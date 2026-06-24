Santuário de Fátima promove retiro dedicado ao Coração de Maria

O Santuário de Fátima promove, entre os dias 3 e 5 de julho, um retiro espiritual dedicado à descoberta do Coração de Maria como espaço privilegiado de encontro com Deus. A iniciativa decorrerá na Casa de Retiros de Nossa Senhora do Carmo e será orientada pelo padre Renato Pereira, da Ordem dos Carmelitas Descalços.

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Sob o tema “Coração de Maria, tenda do encontro com Deus”, o encontro integra-se nas celebrações do ano pastoral em que o Santuário assinala o centenário das aparições de Pontevedra e inspira-se na experiência espiritual da Irmã Lúcia de Jesus.

De acordo com a apresentação do retiro, a proposta convida os participantes a aprofundar a sua relação com Deus através do exemplo da vidente de Fátima. “Quem faz uma profunda experiência de Deus jamais consegue guardar para si esta Luz, mas irradia para os outros, de forma comprometida, nos contextos quotidianos, essa Luz, que é Deus”, refere a organização.

O programa inclui quatro momentos de reflexão, intercalados com períodos de oração pessoal e comunitária, meditação e celebrações litúrgicas. Os participantes poderão ainda integrar as celebrações da devoção dos Primeiros Sábados, que contemplam a Eucaristia, a hora de reparação, a meditação e a adoração eucarística.

A participação é gratuita, mas requer inscrição prévia e posterior confirmação por parte da organização. O retiro é promovido pelo Departamento de Acolhimento e Pastoral, no âmbito das atividades da Escola do Santuário.