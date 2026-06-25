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Conferência Episcopal Portuguesa manifesta proximidade com afetados dos sismos na Venezuela

25 jun, 2026 - 12:37 • Lusa

Em comunicado, a CEP refere em particular as "comunidades portuguesas residentes na Venezuela e os seus familiares, bem como os cidadãos portugueses e venezuelanos que vivem em Portugal e acompanham, com grande inquietação, a situação vivida pelos seus familiares naquele país".

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A Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) indicou esta quinta-feira acompanhar "com preocupação" a situação do sismo ocorrido na quarta-feira na Venezuela, manifestando "proximidade para com todas as pessoas afetadas" pelo desastre natural, que causou pelo menos 164 mortos.

"Consciente das difíceis condições socioeconómicas que há muito afetam a Venezuela, a Igreja em Portugal acompanha a evolução da situação e, em diálogo com as entidades eclesiais e civis competentes, procurará colaborar na resposta às necessidades que venham a surgir", adianta a CEP.

Dois grandes sismos foram registados na Venezuela, na quarta-feira. O primeiro de magnitude 7,2 na escala de Richter ocorreu a cerca de 200 quilómetros de Caracas e foi seguido por um outro de magnitude 7,5 e por cerca de 20 réplicas, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

Mais de 900 pessoas ficaram feridas, segundo o balanço oficial provisório, e dezenas de edifícios ruíram ou ficaram gravemente danificados na região de La Guaira, a norte de Caracas, uma das mais afetadas.

As autoridades venezuelanas decretaram o estado de emergência.

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