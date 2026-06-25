Papa chama cardeais para falar de cultura de poder e guerra justa

A partir desta sexta-feira, Leão XIV preside ao segundo Consistório do seu pontificado. O conceito de guerra justa e legítima defesa, a cultura do poder e a civilização do amor são algumas das questões que o Papa vai abordar com os cardeais de todo o mundo nos próximos dois dias, mas as sessões serão confidenciais.

A convocatória enviada pela Santa Sé pede aos cardeais que mantenham “reserva sobre todos os trabalhos e não concedam declarações à imprensa durante a realização do Consistório, de modo a conservar um clima de confronto fraterno”.

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Os discursos do Papa, no entanto, serão transmitidos em direto: o primeiro, no arranque dos trabalhos e o segundo, em jeito de conclusão, na tarde de sábado.

Desde a sua eleição, Prevost manifestou o desejo de diálogo e troca de experiências sobre alguns dos desafios que hoje se colocam à vida e missão da Igreja. Leão XIV quer ouvir os purpurados sobre assuntos que o preocupam. A encíclica “Magnífica humanitas” e os pontos 182 a 192 relacionados com “a cultura do poder e a civilização do amor” (onde se incluem as questões ligadas à guerra justa e legítima defesa) estarão em destaque.

A agenda deste Consistório inclui quatro sessões – duas nesta sexta-feira e outras duas no sábado – que incluem uma breve introdução do tema e algumas perguntas que serão tratadas em trabalhos de grupo.

A modalidade dos trabalhos de grupo é semelhante à do Consistório de janeiro passado, com nove grupos de Cardeais eleitores Ordinários, incluindo Núncios e Cardeais eleitores que já concluíram o seu serviço como Ordinários (como é o caso, por exemplo, dos portugueses D. Manuel Clemente e D. António Marto) e 11 grupos de Cardeais eleitores da Cúria Romana e Cardeais não eleitores (com mais de 80 anos).

“Esta composição responde ao desejo de Sua Santidade de reservar uma atenção especial à experiência das Igrejas particulares, privilegiando a escuta de vozes provenientes das diversas regiões do mundo”, lê-se na convocatória enviada pela Santa Sé.

No final de cada sessão, haverá breves momentos de dois a três minutos para intervenções pessoais. E cada participante poderá também enviar quaisquer contribuições pessoais por e-mail.