​Papa envia donativo para apoiar vítimas dos sismos na Venezuela

O Papa Leão XIV enviou uma ajuda de 100 mil euros à Igreja na Venezuela para apoiar as vítimas dos recentes sismos que atingiram o país.



O donativo, canalizado através da Esmolaria Apostólica, foi definido após contactos com o núncio apostólico, D. Alberto Ortega Martín, e com o arcebispo de Caracas, D. Raúl Biord Castillo.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Segundo o Vaticano, trata-se de uma primeira ajuda de emergência, garantindo que continuará a acompanhar as necessidades da população venezuelana e a prestar apoio nos próximos dias, em coordenação com a Igreja local.

De acordo com o mais recente balanço oficial, divulgado esta quinta-feira à noite, os sismos fizeram pelo menos 188 mortos e 1.520 feridos.

Há ainda 200 pessoas presas nos escombros de edifícios destruídos pelos tremores de terra de 7,2 e 7,5 na escala de Richter.

Foi confirmada a morte de seis lusodescendentes em resultado dos sismos na Venezuela, revelou esta quinta-feira à noite fonte do Ministério dos Negócios Estrangeiros e confirmou o Presidente da República, António José Seguro.

"Acabei de receber essa informação por parte do ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros", afirmou o Presidente, em declarações aos jornalistas em Miami, nos Estados Unidos.

"Lamentamos muito estas mortes, expresso as condolências às famílias enlutadas e desejamos que os contactos que estão a ser estabelecidos com as pessoas que não foi possível contactar nos tragam a todos boas notícias", referiu António José Seguro.