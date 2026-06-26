Cisma? Fraternidade São Pio X desafia Papa Leão XIV e pede regresso à Tradição da Igreja

A Fraternidade Sacerdotal São Pio X (FSSPX) divulgou uma carta aberta dirigida ao Papa Leão XIV e ao Colégio de Cardeais, acompanhada por uma profissão de fé, na qual defende que a Tradição da Igreja deve voltar a ocupar um lugar central na vida e no governo da Igreja Católica.

O documento, assinado pelo superior-geral da Fraternidade, padre Davide Pagliarani, e pelos principais responsáveis da Sociedade, foi publicado a poucos dias das consagrações episcopais previstas para 1 de julho, em Econe, e na véspera do consistório convocado pelo Papa.

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Na carta, a Fraternidade afirma que "a Igreja hoje sofre sob a pressão de novas forças, tanto internas quanto externas, que a empurram em todas as direções possíveis, exceto, nos parece, na direção certa", sustentando que não pode permanecer indiferente perante a situação atual.

Os responsáveis da FSSPX sublinham, contudo, que "não cabe à Sociedade de São Pio X mostrar o caminho a seguir, mas sim à Tradição da Igreja de dois mil anos, fielmente guardada e transmitida pela Sé Apostólica ao longo dos séculos".

Segundo o texto, a Tradição contém "todos os remédios para os males mais profundos dos quais a Igreja e o mundo sofrem", acrescentando que "a fé imutável e integral é o princípio, a base e a raiz da salvação das almas".

A Fraternidade considera que essa fé, transmitida pelo magistério constante da Igreja, "constitui o verdadeiro fundamento da unidade da Igreja e, consequentemente, o meio necessário para estabelecer união e comunhão entre os membros do Corpo Místico de Cristo".

No documento, os autores manifestam ainda o desejo de que "a Tradição e a pureza da fé voltem a ser colocadas na base da vida da Igreja, para que delas possa começar uma regeneração autêntica", assegurando que rezam por essa intenção.

A carta apresenta a profissão de fé como "a melhor contribuição que pode ser oferecida à Igreja universal" no atual contexto e manifesta a esperança de que o texto possa servir, no futuro, "de base para uma discussão franca com a Santa Sé, num ambiente pacífico, fraterno e caridoso".

Os responsáveis da Fraternidade rejeitam igualmente que a sua posição resulte de nostalgia, afirmando que "o texto que estamos a apresentar não é a reciclagem estéril de um grupo de pessoas nostálgicas, mas a expressão necessária, pacífica e resoluta da nossa fé".

A carta termina com uma mensagem dirigida ao Papa Leão XIV, na qual os signatários asseguram "orações constantes" pelo pontífice e pela Igreja universal. O documento está datado de 24 de junho de 2026, solenidade da Natividade de São João Batista, e foi assinado em Menzingen, na Suíça, sede da Fraternidade Sacerdotal São Pio X.

Ordenações a 1 de julho

A Casa Geral da Fraternidade Sacerdotal São Pio X (FSSPX) anunciou recentemente os nomes dos quatro padres escolhidos para receber a consagração episcopal no próximo dia 1 de julho, em Econe, na Suíça.

Em comunicado, o Superior Geral da Fraternidade, o padre Davide Pagliarani, afirmou ter “a alegria de anunciar os nomes dos padres da Companhia que foram escolhidos para receber a consagração episcopal”.

Os sacerdotes escolhidos são: padre Pascal Schreiber, de nacionalidade suíça; padre Michael Goldade, cidadão norte-americano; padre Michel Poinsinet de Sivry, francês; e padre Marc Hanappier, também francês.