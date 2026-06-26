Ouvir
  • Noticiário das 11h
  • 26 jun, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Papa aos cardeais: “Preciso do vosso apoio, forte, explícito e público”

26 jun, 2026 - 10:58 • Aura Miguel

“O ministério que o Senhor me confiou não pode ser vivido sozinho, precisa da vossa experiência, da vossa sabedoria pastoral, do vosso conhecimento das igrejas e dos povos que vos foram confiados”, pediu Leão XIV.

A+ / A-

No arranque do Consistório Extraordinário, o segundo do seu pontificado, Leão XIV pediu, esta sexta-feira, uma especial ajuda a todos os cardeais. “Conto convosco, para que me ajudem a discernir o que o Espírito diz hoje à Igreja. Preciso do vosso apoio, forte, explícito e público. Preciso de me sentir apoiado por vós, como irmãos. Por isso, peço-vos que me acompanhem, não somente nestes dias de trabalho, mas também no serviço diário à comunhão da Igreja Universal”, disse o Papa no discurso de abertura dos trabalhos.

“O ministério que o Senhor me confiou não pode ser vivido sozinho, precisa da vossa experiência, da vossa sabedoria pastoral, do vosso conhecimento das igrejas e dos povos que vos foram confiados”, afirmou Leão XIV. “Ajudem-me a escutar o que está a emergir nas Igrejas, a reconhecer os sinais de esperança que muitas vezes crescem em silêncio, mas também a não ignorar os cansaços, as incompreensões e as resistências que podem atrasar o caminho. Preciso da vossa liberdade, da vossa franqueza, da vossa lealdade. Um conselho sincero é sempre um ato de comunhão”.

Distribuídos por mesas redondas, para quatro sessão de trabalhos de grupo, os cardeais ouviram também do Papa palavras de incentivo e proximidade: “Não estamos aqui para refletir sobre a vida interna da Igreja. Todos os temas que enfrentaremos – o olhar sobre o mundo, a paz, o bem comum, a sinodalidade – convergem numa única pergunta: Como podemos ajudar hoje as nossas igrejas a anunciar o Evangelho com maior fidelidade, liberdade e credibilidade?”, sublinhou. “A missão não é um dos muitos desafios da Igreja. É a sua razão por existir. E é por isso que ela também se torna o critério que orienta o nosso discernimento.”

Referindo-se à agenda dos trabalhos que inclui duas sessões dedicadas à recente encíclica, o Santo Padre recordou: “Muitos de vós provêm de terras marcados pela guerra, pela violência, pela polarização social ou religiosa, mas nenhum de nós é estranho às muitas formas de conflito, de opressão, de fratura que atravessam hoje as nossas sociedades. Por isso, o discernimento que estamos chamados a cumprir diz respeito a todos e interpela a missão da Igreja em todo contexto. A encíclica Magnifica Humanitas oferece-nos algumas chaves preciosas para ler este tempo. Interessa-me, sobretudo, escutar como estas páginas ressoam nas vossas igrejas”, frisou.

As reflexões sobre os conceitos de guerra justa e legítima defesa, referentes aos pontos 182-192 do capítulo V da encíclica serão abordadas nas sessões desta tarde e de sábado de manhã.

Leão XIV reafirmou a importância destes consistórios, onde se aprende cada vez mais a "trabalhar juntos ao serviço da Igreja" e a procurar "um diálogo que me ajude a servir a missão de toda a Igreja". E acrescentou: “Continuo a acreditar que esta é uma das mais importantes responsabilidades confiadas ao Colégio Cardinalício. Também nós, como toda a Igreja, aprendemos caminhando. A comunhão nunca é um resultado alcançado de uma vez por todas: permanece uma conversão diária, que se concretiza na oração e através de atitudes concretas, de relações de confiança e disponibilidade para nos ouvirmos uns aos outros”.

A partir de agora, os trabalhos permanecem confidenciais e só no encerramento da última sessão, previsto para as 17h (hora de Lisboa) de sábado, é que haverá o discurso final de Leão XIV.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 11h
  • 26 jun, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

"O filme de terror" dos abalos na Venezuela. "Daquele prédio, só vi sair uma família"

Vídeo

"O filme de terror" dos abalos na Venezuela. "Daquele prédio, só vi sair uma família"

O bebé retirado dos escombros, a mulher que deu à luz e o cão resgatado: as histórias de esperança na Venezuela

O bebé retirado dos escombros, a mulher que deu à luz (...)

Ondas de calor fazem aumentar mortes na Europa. É possível prevenir?

Ondas de calor fazem aumentar mortes na Europa. É poss(...)

Adeptos mais otimistas após vitória da seleção

Adeptos mais otimistas após vitória da seleção

Herrera sonha acabar a carreira no FC Porto

Herrera sonha acabar a carreira no FC Porto