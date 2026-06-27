Ouvir
  • Noticiário das 22h
  • 27 jun, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Papa Leão XIV

Consistório encerra com um apelo à paz e proximidade com os venezuelanos

27 jun, 2026 - 21:32 • Aura Miguel

No discurso final do Consistório Extraordinário de dois dias, Leão XIV afirmou, perante os cardeais, que a "violência não terá a última palavra".

A+ / A-

Leão XIV encerrou neste sábado o Consistório Extraordinário de dois dias, que reuniu no Vaticano 178 cardeais, com um apelo à paz no mundo e máxima solidariedade com o povo venezuelano.

“Desejo expressar a nossa proximidade, minha e de todo o Colégio Cardinalício, à população da Venezuela, gravemente afetada pelo recente e violento terramoto. Asseguramos as nossas orações pelas vítimas, pelas suas famílias e por todos os que sofrem as consequências desta tragédia”, disse o Papa na sessão de encerramento desta tarde. “Confiamos também ao Senhor todos os que estão empenhados nos esforços de socorro. E pedimos que a comunidade internacional continue a demonstrar solidariedade para com esta nação tão amada”.

No seu discurso final, Leão XIV também declarou, em nome de todos, que “Deus deseja a paz para todas as nações e todos os povos, por isso, não nos devemos resignar à violência. A violência não terá a última palavra. Deus continua a abrir caminhos de reconciliação e paz ao longo da história. Temos a responsabilidade de os percorrer corajosamente e ajudar o mundo a reconhecê-los”.

O Santo Padre acrescentou que a guerra não é só um conflito entre Estados: “Nasce muito antes, de uma cultura de poder que atravessa a nossa forma de pensar, de viver as relações, de exercer o poder, de utilizar a economia, a tecnologia e até a religião. Se esta é a raiz da crise, a resposta exige a reconstrução de uma cultura de cooperação e de diálogo, capaz de dar uma nova força também ao multilateralismo, para que os povos voltem a aprender e a procurar em conjunto o bem comum da humanidade inteira”. E considerou que, neste caminho, “o contributo dos fiéis leigos empenhados na vida pública é essencial”.

Um dos temas de reflexão dos cardeais com o Papa foi a questão da guerra justa, em que diversos grupos sublinharam a necessidade de continuar a explorar o tema da legítima defesa à luz das profundas transformações ocorridas na natureza dos conflitos contemporâneos. “Esta reflexão merece um maior desenvolvimento com o necessário rigor teológico e pastoral”, disse o Pontífice.

Sobre a prática da sinodalidade, Leão XIV frisou que não se trata de um conjunto de reuniões, nem de um método de trabalho, mas de um estilo espiritual: “Nasce do encontro, cresce na escuta e amadurece no discernimento. A verdadeira questão não é quantas conversas conseguiremos organizar, mas qual será a qualidade evangélica dos nossos encontros. Quando nos escutamos uns aos outros com humildade e liberdade, dando espaço ao Espírito, as nossas conversas não se limitam a uma troca de ideias, mas tornam-se um lugar de conversão, no qual crescemos juntos na fidelidade ao Senhor”, sublinhou.

O encontro do Colégio Cardinalício com o Sucessor de Pedro foi uma experiência “de escuta mútua e do discernimento comum, para que o Espírito Santo possa ajudar o Papa a guiar a Igreja”, revelou Prevost. “Não é um parlamento, nem um congresso onde prevalecem opiniões ou interesses, mas uma experiência de comunhão ao serviço da missão. O que aprendemos a viver nestes dias não diz apenas respeito ao Colégio Cardinalício, é um modo de vida que somos chamados a promover em toda a Igreja, para que cada batizado, segundo a sua vocação e responsabilidade, participe na construção da civilização do amor e ao serviço ao bem comum”. Uma experiência que terá continuidade no próximo ano, ainda sem data marcada. Leão XIV lembrou, no entanto, a importância do encontro previsto para Outubro sobre a importância da família e os seus desafios actuais, com a presença de bispos e famílias de todo o mundo.

Ao longo destes dois dias de Consistório, a Sala de Imprensa da Santa Sé divulgou apenas resumos dos temas apresentados, sem aprofundar nem revelar nomes dos intervenientes. Sabemos apenas que as discussões incluíram guerras, polarização, notícias falsas, a crise da democracia, migração, violência contra minorias religiosas e étnicas, antissemitismo, drogas, crime, crises familiares, solidão, jovens, IA e outros. A confidencialidade do Consistório não deixou transparecer eventuais controvérsias.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 22h
  • 27 jun, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Imagens aéreas mostram a destruição na Venezuela após os dois grandes sismos

Sismos na Venezuela

Imagens aéreas mostram a destruição na Venezuela após os dois grandes sismos

"O filme de terror" dos abalos na Venezuela. "Daquele prédio, só vi sair uma família"

"O filme de terror" dos abalos na Venezuela. "Daquele (...)

O bebé retirado dos escombros, a mulher que deu à luz e o cão resgatado: as histórias de esperança na Venezuela

O bebé retirado dos escombros, a mulher que deu à luz (...)

Ondas de calor fazem aumentar mortes na Europa. É possível prevenir?

Ondas de calor fazem aumentar mortes na Europa. É poss(...)

Adeptos mais otimistas após vitória da seleção

Adeptos mais otimistas após vitória da seleção