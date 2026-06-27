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Diocese do Porto solidária com sacerdotes repudia especulações sobre o seu alegado envolvimento em assaltos

27 jun, 2026 - 07:18 • Henrique Cunha

Diocese “agradece e sublinha total confiança no trabalho das autoridades”, reafirma a sua proximidade “ao padre André Pereira, pároco de Macieira da Maia e a todos os sacerdotes que tenham sido vítimas de atos criminosos como estes".

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A Diocese do Porto manifesta a sua solidariedade para com os sacerdotes visados no assalto à casa paroquial de Macieira da Maia, em Vila do Conde, e na tentativa de roubo à residência paroquial de Vermoim, na Maia, na sequência da detenção, na segunda-feira, de três homens suspeitos da autoria dos crimes.

Em comunicado enviado à Renascença, a Diocese do Porto começa por aludir às notícias que “foram publicadas em vários órgãos de comunicação social sobre a detenção de suspeitos de um assalto ocorrido na noite de 22 de abril na paróquia de Macieira da Maia em Vila do Conde”, e ao facto de “os mesmos também serem alegadamente suspeitos de ato semelhante na paróquia de Vermoim na Maia, que terá ocorrido na semana anterior à data citada”.

Depois, a Diocese “agradece e sublinha total confiança no trabalho das autoridades”, reafirma a sua proximidade “ao padre André Pereira, pároco de Macieira da Maia e a todos os sacerdotes que tenham sido vítimas de atos criminosos como estes e lamenta e repudia profundamente especulações vindas a público no âmbito deste acontecimento que envolviam sacerdotes da diocese do Porto”, sublinhando que as mesmas “se revelaram infundadas”.

Na segunda-feira, a GNR deteve três suspeitos de terem sequestrado e assaltado o padre António Pereira, na noite de 22 de abril, na sua casa paroquial de Macieira da Maia. Na ocasião, os assaltantes terão conseguido levar cerca de 8.500 euros em dinheiro e peças em ouro.

De acordo com as autoridades, uma semana antes, o grupo também terá tentado assaltar a residência paroquial de São Romão de Vermoim, na Maia. O alerta do sacerdote à PSP precipitou a fuga dos ladrões.

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