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Religião
É preciso “alcançar os que estão longe”, diz Patriarca aos novos padres
28 jun, 2026 - 20:04 • Ana Catarina André
D. Rui Valério ordenou, este domingo, oito novos padres e três diáconos – um número inédito nos últimos 20 anos, no Patriarcado de Lisboa. Na homilia, lembrou que “o sacerdote não existe para promover ideologias”, nem “dar opiniões” e constatou que a sociedade está “cansada do egoísmo e da violência”
O Patriarca de Lisboa, D. Rui Valério, lembrou este domingo aos oito novos padres e três diáconos que ordenou, no Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa, que “o sacerdote não existe para transmitir opiniões pessoais”, nem “para promover ideologias” ou “anunciar programas humanos”. “Existe para dar Cristo”, frisou na homilia da missa em que participaram, também, cerca de dois mil fiéis de toda a diocese.
Dirigindo-se aos novos padres e diáconos, D. Rui Valério sublinhou que é preciso “alcançar aqueles que estão longe”. “Nenhuma pessoa pode sentir-se esquecida pela Igreja. Nenhuma periferia humana pode ficar sem a presença da misericórdia de Deus”, disse, constatando que estes novos membros do clero trazem à Igreja de Lisboa “novas linguagens e novas sensibilidades” e “uma proximidade natural aos ambientes onde tantas pessoas vivem hoje, especialmente no mundo digital”. “Trazeis entusiasmo, criatividade, energia missionária”, disse.
É a primeira vez em 20 anos que há no Patriarcado de Lisboa tantas ordenações, na mesma celebração. De acordo com as estatísticas oficiais, entre 2000 e 2025, o número de sacerdotes diocesanos no Patriarcado de Lisboa diminuiu de 250 para 218 (são agora menos 32). Noutro sentido, os dados indicam um aumento dos diáconos permanentes: em 2000, eram 30; vinte e cinco anos depois, em 2025, passaram a ser 101.
Mosteiro dos Jerónimos
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Patriarca de Lisboa vai ordenar, este domingo, oit(...)
“Uma sociedade cansada do egoísmo”
Ao longo da homilia, o Patriarca recordou, ainda, as palavras do Papa Leão XIV para afirmar que é preciso “recolocar Deus no horizonte do nosso agir e o ser humano no centro das escolhas”. “Talvez esta seja uma das maiores urgências do nosso tempo”, considerou, dizendo que a atual sociedade “possui muitos meios, mas muitas vezes perdeu os fins”.
Segundo D. Rui Valério, existe hoje abundância em tecnologia e, ao mesmo tempo, uma frequente pobreza no que diz respeito à transcendência. Para o Patriarca, a atual sociedade está “cansada do egoísmo, da violência, da autorreferencialidade e do materialismo”. Uma realidade, diante da qual, diz: a “Igreja possui algo único para oferecer: Deus”.
Na homilia em que destacou os exemplos de tantos padres que cuidam de outros, o Patriarca disse, ainda, contar com os novos padres e diáconos para levar Cristo a todos. “Porque não existe realidade autenticamente humana onde Deus não deva estar presente”, concluiu.
Menos padres, mas mais diáconos permanentes
Dos oito novos padres ordenados este domingo, cinco são do Seminário Maior de Cristo Rei dos Olivais e três do Seminário Redemptoris Mater Nossa Senhora de Fátima. É a primeira vez em 20 anos que há no Patriarcado de Lisboa tantas ordenações, na mesma celebração.
De acordo com as estatísticas oficiais, entre 2000 e 2025, o número de sacerdotes diocesanos no Patriarcado de Lisboa diminuiu de 250 para 218 (são agora menos 32). Noutro sentido, os dados indicam um aumento dos diáconos permanentes: em 2000, eram 30; vinte cinco anos depois, em 2025, passaram a ser 101.
Sobre este acréscimo, o Patriarca de Lisboa disse, no final da missa, em declarações aos jornalistas, que as estatísticas denotam “um progresso ao nível da consciência dos leigos no que diz respeito ao serviço concreto do dia-a-dia, ao serviço necessário de que as comunidades vão necessitando”. Mas não só, refere. “Há uma maturidade dentro das comunidades para passarem a ver que há celebrações, ações, iniciativas, momentos que podem perfeitamente ser feitos por um diácono”, afirma, referindo também a disponibilidade “desses homens” para servir a Igreja.
Questionando sobre a situação na Venezuela, afetada na última semana por dois violentos sismos e centenas de réplicas, o Patriarca afirma que o sentimento fundamental é de “lamento e compaixão”.
D. Rui Valério destaca, ainda, a onda de solidariedade internacional que se tem gerado. “Ninguém ficou indiferente à tragédia”, constata ainda o Patriarca. “Não há um país que tenha voltado costas e isto faz-nos pensar. Significa que o ser humano intui dentro do seu coração que há situações, momentos, circunstâncias onde há qualquer coisa de mais forte, de superior, de transcendente, como é o caso de haver comunidades inteiras, cidades inteiras, vilas inteiras, homens e mulheres que necessitam de ajuda. Agradeço a Deus por tantos países que se mobilizaram em auxílio do povo venezuelano”.
A situação, diz o bispo, é também um alerta para a necessidade de apostar na prevenção e preparação deste tipo de fenómeno natural. “Não nos esqueçamos da posição de Lisboa”, recorda.
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