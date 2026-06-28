É preciso “alcançar os que estão longe”, diz Patriarca aos novos padres

O Patriarca de Lisboa, D. Rui Valério, lembrou este domingo aos oito novos padres e três diáconos que ordenou, no Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa, que “o sacerdote não existe para transmitir opiniões pessoais”, nem “para promover ideologias” ou “anunciar programas humanos”. “Existe para dar Cristo”, frisou na homilia da missa em que participaram, também, cerca de dois mil fiéis de toda a diocese.

Dirigindo-se aos novos padres e diáconos, D. Rui Valério sublinhou que é preciso “alcançar aqueles que estão longe”. “Nenhuma pessoa pode sentir-se esquecida pela Igreja. Nenhuma periferia humana pode ficar sem a presença da misericórdia de Deus”, disse, constatando que estes novos membros do clero trazem à Igreja de Lisboa “novas linguagens e novas sensibilidades” e “uma proximidade natural aos ambientes onde tantas pessoas vivem hoje, especialmente no mundo digital”. “Trazeis entusiasmo, criatividade, energia missionária”, disse.

É a primeira vez em 20 anos que há no Patriarcado de Lisboa tantas ordenações, na mesma celebração. De acordo com as estatísticas oficiais, entre 2000 e 2025, o número de sacerdotes diocesanos no Patriarcado de Lisboa diminuiu de 250 para 218 (são agora menos 32). Noutro sentido, os dados indicam um aumento dos diáconos permanentes: em 2000, eram 30; vinte e cinco anos depois, em 2025, passaram a ser 101.