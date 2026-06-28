Novos padres e diáconos ordenados em Lisboa. "Um dia de festa e de grande esperança"

O patriarca de Lisboa, D. Rui Valério, vai presidir à ordenação de oito novos sacerdotes e de três diáconos. A celebração vai ter lugar este domingo à tarde, novamente na Igreja de Santa Maria de Belém, no Mosteiro dos Jerónimos.

O padre Nuno Amador, reitor do Seminário Maior de Cristo-Rei dos Olivais, lembra a importância de se "semear com esperança", porque o fruto acabará por surgir.

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Em declarações à Renascença, o sacerdote não esconde a alegria e lembra que a sua experiência enquanto reitor prova que “quando procuramos semear alguma coisa, depois isso também dará fruto”. “Creio que as vocações que vão surgindo, obviamente, não são só o fruto daquilo que se faz aqui no seminário, mas são o fruto do trabalho de muita gente”, acrescenta.

A ordenação de oito novos sacerdotes em Lisboa contraria a tendência de uma redução progressiva no número de vocações.

O padre Nuno Amador diz que não se pode dissociar a crise vocacional de outras crises que afetam a sociedade. “Eu creio que a crise vocacional se liga também a uma outra crise, e já se falou também muito disso, que é a crise da fé no geral, e que tem a ver com a capacidade de olhar a vida a partir da fé e de conceber toda a vida como vocação”, adianta.

“Repare, a crise vocacional em relação ao sacerdócio não é a única crise no sentido vocacional, porque nós pensávamos nos casamentos, e há menos casamentos também, por exemplo”, acrescenta.

Há muitos jovens a procurar a Igreja



Ainda assim, o sacerdote destaca uma nota “muito positiva hoje em dia, que é a de que há muitos jovens, novamente, a procurar a Igreja, a fazer um caminho espiritual sério”.

O reitor do Seminário dos Olivais sublinha que, quando "os jovens descobrem o caminho da fé, depois também surge mais naturalmente a questão da vocação".

Embora não relacione diretamente o regresso de muitos jovens à Igreja com a realização em Portugal da Jornada Mundial da Juventude, o padre Nuno Amador acredita que a JMJ Lisboa 2023 também possa ter dado “fruto” e ajudado a “ esta ligação dos jovens à Igreja e depois, obviamente, na resposta à pergunta vocacional que se segue a isso”.

Dos oito novos padres, cinco são alunos do Seminário Maior de Cristo Rei dos Olivais: diáconos António Lopes, António Raimundo, Daniel Balhico, Frederico Matos e João Maia.

Os restantes três são oriundos do Seminário "Redemptoris Mater" Nossa Senhora de Fátima, em Caneças: diáconos Emmanuel Moretton, Dilson Lazary e Santiago Villalôbos.

Vão também ser ordenados três diáconos com vista ao presbiterado, todos alunos do Seminário dos Olivais: Diogo Branco, Jobin Jonhy e José Alberto Rodriguez.

As ordenações presbiterais e diaconais, deste domingo, às 16h00, vão ter lugar novamente na Igreja de Santa Maria de Belém, no Mosteiro dos Jerónimos.

De acordo com a página do Patriarcado, “este regresso ao Mosteiro dos Jerónimos acontece após quatro celebrações de ordenações – incluindo a ordenação episcopal de D. Rui Gouveia, bispo auxiliar de Lisboa – na Igreja de São Vicente de Fora, em Lisboa, devido às obras de conservação e restauro”.