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Papa reafirma proximidade com o povo da Venezuela

28 jun, 2026 - 12:13 • Aura Miguel

Antes da oração do Angelus, Leão XIV sublinhou, a propósito do Evangelho deste domingo, que “para dar fruto, o amor requer, pelo menos, três coisas: desapego, perda e acolhimento”.

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“Desejo expressar a minha proximidade aos nossos irmãos e irmãs venezuelanos afetados pelos recentes terremotos que causaram inúmeras mortes e feridos, bem como imensos danos materiais”, disse, este domingo de manhã, Leão XIV, na Praça de São Pedro.

“Enquanto rezo ao Senhor pelo descanso eterno dos falecidos, renovo a minha proximidade espiritual às suas famílias, aos feridos e a todos os atingidos por esta tragédia. Expresso também a minha gratidão e apoio a todos os que trabalham generosamente nos esforços de busca e salvamento”, acrescentou o Papa reforçando a solidariedade que já ontem, tinha manifestado, no final do Consistório Extraordinário que reuniu 178 cardeais de todo o mundo.

Números mais recentes apontam para 1.430 mortos, 3.238 feridos, e 3.142 pessoas desalojadas na sequência dos sismos que assolaram a Venezuela.

Perder por amor não é sinal de fraqueza

Antes da oração do Angelus, Leão XIV sublinhou, a propósito do Evangelho deste domingo, que “para dar fruto, o amor requer, pelo menos, três coisas: desapego, perda e acolhimento”.

Reconhecendo que é difícil compreender o conceito de perda, “especialmente num mundo no qual perder parece ser uma fraqueza e no qual se vive obcecados por ter e possuir”, sublinhou que, no entanto, “o amor só produz fruto ao doar-se: quando estamos dispostos a perder um pouco do nosso ‘eu’ para dar espaço ao outro, a perder um pouco de tempo para escutar um amigo, a perder um pouco de conforto para compartilhar uma situação complicada”.

E assim como Jesus “ofereceu-se na Cruz e perdeu-se a si mesmo, para podermos receber a sua vida em abundância, da mesma forma, se vivermos segundo a lógica do dom, também nós seremos capazes de gerar vida nova nas nossas relações”.

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