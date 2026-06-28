Venezuela. Dioceses portuguesas mobilizam-se para ajudar vítimas dos sismos

O bispo de Aveiro anunciou a realização de um “ofertório extraordinário”, a 4 e 5 de julho, nas comunidades católicas da diocese, visando a recolha de fundos para as vítimas dos tremores de terra na Venezuela.

“Contactei o bispo de La Guaira e descreveu a situação da sua diocese como uma zona muito danificada e sem meios para reconstruir as habitações dos mais pobres. O próprio seminário diocesano ficou destruído, estando inabitável para qualquer uso”, indica D. António Moiteiro, em nota divulgada online.

O responsável católico recordou que o terramoto “destruiu uma vasta zona do país, particularmente nas dioceses de Caracas, Guarenas e La Guaira, onde vive um grupo numeroso de portugueses ou luso venezuelanos e onde a perda de vidas é muito grande”.

O montante recolhido na diocese portuguesa vai ser entregue ao bispo de la Guaira, D. Pablo Modesto Perez, “a fim de mitigar os estragos do sismo e ajudar os que perderam os seus bens”.

Já na Diocese de Setúbal, o bispo local anunciou este domingo o envio de uma ajuda financeira de 10 mil euros para as vítimas dos sismos.

“Trata-se de um contributo modesto perante a dimensão das necessidades existentes, mas significativo para as possibilidades da nossa Igreja diocesana”, sublinhou D. Américo Aguiar, em comunicado.

O cardeal indicou que o montante visa apoiar as operações de socorro, assistência e o futuro processo de reconstrução das comunidades afetadas.

“A dor torna-se ainda mais próxima ao sabermos que entre as vítimas se encontram cidadãos portugueses e numerosos lusodescendentes, ligados por laços de sangue, de história e de afeto ao nosso país”, escreve D. Américo Aguiar.