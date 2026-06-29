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Educação
Escolas católicas exigem manuais gratuitos. Discriminação é "escandalosa"
29 jun, 2026 - 07:00 • Henrique Cunha
A Associação Portuguesa de Escolas Católicas realiza esta segunda-feira, em Fátima, a sua assembleia-geral. As escolas discutem contributos da IA para mitigar falta de professores. Presidente da associação insiste na defesa de manuais escolares gratuitos para todos os alunos.
A Associação Portuguesa de Escolas Católicas (APEC) continua a manifestar "uma fortíssima preocupação em relação às questões essenciais da liberdade de ensinar e de aprender".
No dia em que realiza a sua assembleia-geral, o presidente da APEC, Fernando Magalhães, lembra que os alunos do ensino particular continuam a não ter acesso aos manuais escolares gratuitos.
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Em declarações à Renascença, Fernando Magalhães diz que “a questão dos manuais escolares gratuitos continua a ser uma dimensão absolutamente escandalosa”, porque, “independentemente da sua situação sócio-económica, os alunos da rede escolar estatal, podem ter livre acesso aos manuais escolares gratuitos e os alunos das escolas da rede não estatal não podem ter acesso à gratuidade dos manuais escolares”. “É uma situação incompreensível e a nosso ver a todos os títulos escandalosa”, sustenta.
Depois, Fernando Magalhães insiste na revisão do financiamento “dos contratos de associação e dos contratos de financiamento do ensino especial”, porque continua a concorrer para “um gravíssimo estrangulamento financeiro das instituições, sem prejuízo das atualizações que já foram feitas”.
“A falta de atualização foi de tal maneira longa e gravosa que as atualizações feitas ainda não cobrem a totalidade dos anos, e precisam de ser rapidamente revistas”, defende.
IA para mitigar falta de professores?
A assembleia da Associação Portuguesa de Escolas Católicas será antecedida de uma conferência sobre o modo “como a Inteligência Artificial (IA) poderá contribuir para mitigar a falta de professores”.
Fernando Magalhães garante não se está a pensar na possibilidade de a IA substituir o professor. “Jamais em tempo algum”, garante.
“É exatamente só para prever como é que ela [IA] tem dimensões que possam ajudar a acompanhar-nos neste processo, mas jamais, repito, em tempo algum, no sentido da substituição”, reforça.
“Pareceu-nos interessante não ficarmos a chorar sobre o leite derramado, mas olharmos também para esta dimensão da Inteligência Artificial como possibilidade de nos ajudar neste processo que é a falta de professores. E há modos, em que ela nos poderá ajudar e nos pode levar a rentabilizar tantas outras dimensões da nossa vida para aquilo que nós próprios somos imprescindíveis, únicos e necessários”, esclarece.
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