Fátima acolhe encontro nacional dos responsáveis da catequese para preparar novo ano pastoral

Os responsáveis dos secretariados diocesanos de catequese de todo o país reúnem-se no próximo dia 3 de julho, no Centro Catequético de Fátima, para o encontro de encerramento do ano pastoral promovido pelo Secretariado Nacional da Educação Cristã (SNEC).

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A iniciativa, que decorrerá entre as 10h00 e as 16h00, pretende fazer o balanço do trabalho realizado ao longo do último ano, promover a partilha de experiências entre as dioceses e preparar os desafios da catequese para o próximo ano pastoral.

A abertura dos trabalhos será marcada pela oração da manhã, seguida de uma intervenção de D. António Augusto Azevedo, presidente da Comissão Episcopal da Educação Cristã e Doutrina da Fé, que dirigirá uma mensagem aos participantes.

O tema do acompanhamento em catequese estará em destaque na conferência "O catequista e a arte de acompanhar, perspetiva de quem recebe e transmite", apresentada pelo padre Pedro Manuel, da Diocese do Algarve. A reflexão procurará aprofundar a missão do catequista no acompanhamento das pessoas e no crescimento da vida cristã.

Ao longo da manhã será ainda apresentado um projeto da Fundação Fé e Cooperação (FEC) e partilhada a experiência de catequistas que frequentaram o Master em Evangelização e Catequética de La Salle, dando a conhecer percursos de formação e boas práticas.

O encontro servirá igualmente para divulgar as principais datas da agenda nacional da catequese, entre as quais a Semana Nacional da Educação Cristã, de 4 a 11 de outubro de 2026, as Jornadas Nacionais de Catequistas, nos dias 17 e 18 de outubro, em Fátima, e o Encontro Nacional de Catequese, que se realizará em Beja, entre 31 de março e 2 de abril de 2027.

Durante a tarde será apresentado o novo recurso Despertar da Fé 2 (DF2), integrado na coleção EMAÚS, desenvolvida pelo SNEC em parceria com a Salesianos Editora. A sessão será orientada pela Irmã Isabel Martins e pelo padre Rui Alberto Almeida, salesiano.

O encontro termina com a definição do calendário de reuniões dos secretariados diocesanos para o ano pastoral 2026/2027, dando continuidade ao trabalho de coordenação e acompanhamento da catequese nas dioceses portuguesas.