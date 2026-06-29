Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 29 jun, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Fátima acolhe encontro nacional dos responsáveis da catequese para preparar novo ano pastoral

29 jun, 2026 - 10:20 • Olímpia Mairos

Secretariados diocesanos reúnem-se para avaliar o trabalho desenvolvido, refletir sobre o acompanhamento dos catequizandos e definir as principais iniciativas para 2026 e 2027.

A+ / A-

Os responsáveis dos secretariados diocesanos de catequese de todo o país reúnem-se no próximo dia 3 de julho, no Centro Catequético de Fátima, para o encontro de encerramento do ano pastoral promovido pelo Secretariado Nacional da Educação Cristã (SNEC).

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A iniciativa, que decorrerá entre as 10h00 e as 16h00, pretende fazer o balanço do trabalho realizado ao longo do último ano, promover a partilha de experiências entre as dioceses e preparar os desafios da catequese para o próximo ano pastoral.

A abertura dos trabalhos será marcada pela oração da manhã, seguida de uma intervenção de D. António Augusto Azevedo, presidente da Comissão Episcopal da Educação Cristã e Doutrina da Fé, que dirigirá uma mensagem aos participantes.

O tema do acompanhamento em catequese estará em destaque na conferência "O catequista e a arte de acompanhar, perspetiva de quem recebe e transmite", apresentada pelo padre Pedro Manuel, da Diocese do Algarve. A reflexão procurará aprofundar a missão do catequista no acompanhamento das pessoas e no crescimento da vida cristã.

Ao longo da manhã será ainda apresentado um projeto da Fundação Fé e Cooperação (FEC) e partilhada a experiência de catequistas que frequentaram o Master em Evangelização e Catequética de La Salle, dando a conhecer percursos de formação e boas práticas.

O encontro servirá igualmente para divulgar as principais datas da agenda nacional da catequese, entre as quais a Semana Nacional da Educação Cristã, de 4 a 11 de outubro de 2026, as Jornadas Nacionais de Catequistas, nos dias 17 e 18 de outubro, em Fátima, e o Encontro Nacional de Catequese, que se realizará em Beja, entre 31 de março e 2 de abril de 2027.

Durante a tarde será apresentado o novo recurso Despertar da Fé 2 (DF2), integrado na coleção EMAÚS, desenvolvida pelo SNEC em parceria com a Salesianos Editora. A sessão será orientada pela Irmã Isabel Martins e pelo padre Rui Alberto Almeida, salesiano.

O encontro termina com a definição do calendário de reuniões dos secretariados diocesanos para o ano pastoral 2026/2027, dando continuidade ao trabalho de coordenação e acompanhamento da catequese nas dioceses portuguesas.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 29 jun, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Simon procura mãe e irmão nos destroços da casa em La Guaira

Sismo

Simon procura mãe e irmão nos destroços da casa em La Guaira

Imagens aéreas mostram destruição na Venezuela

Imagens aéreas mostram destruição na Venezuela

"O filme de terror" dos abalos na Venezuela

"O filme de terror" dos abalos na Venezuela

O bebé retirado dos escombros e outras histórias de esperança na Venezuela

O bebé retirado dos escombros e outras histórias de es(...)

Ondas de calor fazem aumentar mortes na Europa. É possível prevenir?

Ondas de calor fazem aumentar mortes na Europa. É poss(...)