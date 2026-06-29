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Leão XIV celebra a festa dos padroeiros de Roma sob ameaça de Cisma

29 jun, 2026 - 07:30 • Aura Miguel

Celebração presidida pelo Papa na Basílica de São Pedro está ensombrada pela anunciada ordenação de quatro bispos sem autorização papal.

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A solenidade de São Pedro e São Paulo é um dia de festa na Igreja Universal. Mas a celebração deste ano, presidida pelo Papa na basílica de São Pedro, está ensombrada pela anunciada ordenação, a 1 de julho, de quatro bispos sem autorização papal.

A consequência deste ato de desobediência leva à excomunhão imediata de todos os celebrantes. Ou seja, dá lugar a um cisma no seio da Igreja Católica.

Não é a primeira vez que a Fraternidade Sacerdotal São Pio X (FSSPX) toma esta decisão. Fundada em 1970 pelo arcebispo Marcel Lefébvre, já em 1988, tinha tomado uma atitude semelhante ao ordenar quatro bispos sem autorização de João Paulo II.

A excomunhão só viria a ser retirada em 2009 por Bento XVI, na esperança de que os membros desta Fraternidade voltassem à plena comunhão com Roma. Mas o anúncio das próximas ordenações e o insucesso das recentes tentativas de diálogo entre lefebvrianos e Santa Sé reabrem agora uma nova fratura.

Por ocasião do recente Consistório Extraordinário convocado por Leão XIV, a FSSPX enviou ao Papa e aos 178 cardeais participantes, um “manifesto doutrinal" de 28 páginas a justificar as suas posições. A imprensa italiana revela que alguns purpurados, incluindo o cardeal Muller, antigo Prefeito para a Doutrina da Fé, propuseram ao Papa um esclarecimento público deste conflito doutrinal.

“As ordenações sem o Papa são absolutamente impossíveis e contrárias à vontade de Deus. E a excomunhão que delas resulta é uma consequência objetiva derivada da própria natureza da Igreja e do ministério episcopal”, esclareceu o cardeal Muller.

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