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Papa. "A comunhão na Igreja não se constrói endurecendo posições"

29 jun, 2026 - 11:52 • Aura Miguel

Durante a missa, o Papa entregou o pálio a 35 arcebispos metropolitas provenientes de vários países. “Estas faixas de lã branca, embelezadas com cruzes, expressam, na verdade, o compromisso de cada Pastor – mas também de cada cristão – de tomar sobre os próprios ombros os irmãos e irmãs que lhe são confiados", frisou.

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“A comunhão na Igreja não se constrói endurecendo as próprias posições, mas procurando, no coração de todos, os pontos de encontro na Verdade, à luz da qual cada um se torna, para o outro, instrumento de crescimento”, disse Leão XIV esta manhã, na missa que celebrou na basílica de São Pedro.

Nesta celebração festiva, em honra dos apóstolos Pedro e Paulo, padroeiros da Igreja de Roma, o Papa sublinhou que a tarefa confiada pelo Senhor a Pedro e aos seus Sucessores consiste em “escutar, com a Sua ajuda, as vozes de cada um, discernir as inspirações, orientar os caminhos, corrigir os erros, instruir, encorajar, exortar e acompanhar os irmãos para que, dóceis à ação do mesmo Espírito (cf. 1 Cor 12, 1-11), cooperem para a salvação uns dos outros e de toda a humanidade”.

Leão XIV, considerou importante “olhar para estes dois santos – Pedro e Paulo – a fim de compreender como, no que nos diz respeito, podemos ser apóstolos e construtores de unidade, servos generosos da verdade na caridade”.

Durante a missa, o Papa entregou o pálio a 35 arcebispos metropolitas provenientes de vários países. “Estas faixas de lã branca, embelezadas com cruzes, expressam, na verdade, o compromisso de cada Pastor – mas também de cada cristão – de tomar sobre os próprios ombros os irmãos e irmãs que lhe são confiados, como outros tantos cordeiros do rebanho do Senhor, e de sacrificar por eles forças, tempo, canseiras e até mesmo a vida, para que o Evangelho chegue a todos e o mundo inteiro encontre nele harmonia e concórdia”, frisou o pontífice.

Presente nesta celebração, um representante do Patriarca ecuménico Bartolomeu de Constantinopla que, no final, desceu com o Papa ao local onde se encontram as relíquias de São Pedro, debaixo do altar da confissão, onde rezaram, lado a lado e em silêncio.

“Evitemos tudo o que desgasta a comunhão”

Pouco depois, durante o Angelus, Leão XIV valorizou a diversidade na origem, formação e carácter dos apóstolos Pedro e Paulo, “não só antes de terem sido chamados, mas também depois e o seu único Senhor não os uniformizou”. E sublinhou ainda que, “no colégio dos Apóstolos, Pedro e Paulo não foram adversários; pelo contrário, tornaram-se quase o símbolo de muitas outras diversidades que o único Espírito compõe em unidade”.

Dirigindo-se especialmente aos romanos, o Santo Padre recordou que “os Padroeiros da Igreja de Roma viveram o esforço da comunhão, conhecendo-a, servindo-a e anunciando-a como sacramento da vida divina” e que o seu testemunho contribuiu de forma determinante para que a presença cristã na história se orientasse “não para o domínio, mas para o serviço, a unidade e a reconciliação”.

A poucas horas da iniciativa cismática da Fraternidade sacerdotal São Pio X que, na próxima quarta-feira, pretendem ordenar quatro novos bispos sem autorização papal, Leão XIV pediu a intercessão de São Pedro e São Paulo, “para que o Senhor nos conceda apreciar cada vez mais a catolicidade da Igreja, reconhecer o seu valor ao serviço do encontro fraterno entre as pessoas e os povos, evitar tudo o que desgasta ou prejudica a comunhão, e perseverar no caminho ecuménico e no diálogo atento e franco com todos”.

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