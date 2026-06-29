Papa. "A comunhão na Igreja não se constrói endurecendo posições"

“A comunhão na Igreja não se constrói endurecendo as próprias posições, mas procurando, no coração de todos, os pontos de encontro na Verdade, à luz da qual cada um se torna, para o outro, instrumento de crescimento”, disse Leão XIV esta manhã, na missa que celebrou na basílica de São Pedro.

Nesta celebração festiva, em honra dos apóstolos Pedro e Paulo, padroeiros da Igreja de Roma, o Papa sublinhou que a tarefa confiada pelo Senhor a Pedro e aos seus Sucessores consiste em “escutar, com a Sua ajuda, as vozes de cada um, discernir as inspirações, orientar os caminhos, corrigir os erros, instruir, encorajar, exortar e acompanhar os irmãos para que, dóceis à ação do mesmo Espírito (cf. 1 Cor 12, 1-11), cooperem para a salvação uns dos outros e de toda a humanidade”.

Leão XIV, considerou importante “olhar para estes dois santos – Pedro e Paulo – a fim de compreender como, no que nos diz respeito, podemos ser apóstolos e construtores de unidade, servos generosos da verdade na caridade”.

Durante a missa, o Papa entregou o pálio a 35 arcebispos metropolitas provenientes de vários países. “Estas faixas de lã branca, embelezadas com cruzes, expressam, na verdade, o compromisso de cada Pastor – mas também de cada cristão – de tomar sobre os próprios ombros os irmãos e irmãs que lhe são confiados, como outros tantos cordeiros do rebanho do Senhor, e de sacrificar por eles forças, tempo, canseiras e até mesmo a vida, para que o Evangelho chegue a todos e o mundo inteiro encontre nele harmonia e concórdia”, frisou o pontífice.

Presente nesta celebração, um representante do Patriarca ecuménico Bartolomeu de Constantinopla que, no final, desceu com o Papa ao local onde se encontram as relíquias de São Pedro, debaixo do altar da confissão, onde rezaram, lado a lado e em silêncio.

“Evitemos tudo o que desgasta a comunhão”

Pouco depois, durante o Angelus, Leão XIV valorizou a diversidade na origem, formação e carácter dos apóstolos Pedro e Paulo, “não só antes de terem sido chamados, mas também depois e o seu único Senhor não os uniformizou”. E sublinhou ainda que, “no colégio dos Apóstolos, Pedro e Paulo não foram adversários; pelo contrário, tornaram-se quase o símbolo de muitas outras diversidades que o único Espírito compõe em unidade”.

Dirigindo-se especialmente aos romanos, o Santo Padre recordou que “os Padroeiros da Igreja de Roma viveram o esforço da comunhão, conhecendo-a, servindo-a e anunciando-a como sacramento da vida divina” e que o seu testemunho contribuiu de forma determinante para que a presença cristã na história se orientasse “não para o domínio, mas para o serviço, a unidade e a reconciliação”.

A poucas horas da iniciativa cismática da Fraternidade sacerdotal São Pio X que, na próxima quarta-feira, pretendem ordenar quatro novos bispos sem autorização papal, Leão XIV pediu a intercessão de São Pedro e São Paulo, “para que o Senhor nos conceda apreciar cada vez mais a catolicidade da Igreja, reconhecer o seu valor ao serviço do encontro fraterno entre as pessoas e os povos, evitar tudo o que desgasta ou prejudica a comunhão, e perseverar no caminho ecuménico e no diálogo atento e franco com todos”.