Arcebispo de Caracas pede ajuda para "reconstruir vidas"

A Igreja Católica na Venezuela está a concentrar os seus esforços no apoio às vítimas do terramoto que devastou o país, numa altura em que prosseguem as operações de busca e salvamento. Para o arcebispo de Caracas, D. Raúl Biord, a prioridade passa agora por acompanhar uma população profundamente traumatizada e ajudar na reconstrução das comunidades. "Devemos dedicar o tempo necessário para organizar estrategicamente a ajuda. A necessidade é imensa. Sem dúvida que, neste momento, o mais importante é salvar e reconstruir vidas", afirma o prelado, em declarações à Fundação AIS Internacional. Segundo o mais recente balanço oficial, o sismo provocou mais de 1.700 mortos, mais de cinco mil feridos e deixou dezenas de milhares de desaparecidos. Fontes da Igreja, citadas pela Fundação AIS, estimam que cerca de 250 mil pessoas tenham ficado sem casa, enquanto muitas zonas continuam sem eletricidade e com edifícios destruídos ou seriamente danificados.

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Seminário destruído e um "verdadeiro milagre" A diocese de La Guaira, na região costeira próxima de Caracas, foi uma das mais atingidas. O seminário de São Pedro e São Paulo ficou praticamente destruído, mas todos os seminaristas conseguiram escapar. "Podemos dizer que foi um milagre. Houve alguns feridos ligeiros, mas ninguém morreu. Os seminaristas e os professores conseguiram sair", relata D. Raúl Biord, acrescentando que o edifício ficou inutilizável e que os jovens perderam todos os seus bens. Os seminaristas foram, entretanto, transferidos para Caracas, onde recebem acompanhamento psicológico para ultrapassar o trauma. "O mais importante agora é saber ouvir" O arcebispo considera que o apoio emocional será uma das maiores missões da Igreja nos próximos meses. "Um dos pontos mais importantes agora é saber ouvir", afirma, lamentando que muitas famílias tenham sido obrigadas a retirar os corpos dos seus familiares dos escombros sem qualquer ajuda. Também os sacerdotes que acompanham os feridos nos hospitais testemunham o sofrimento provocado pelo terramoto. Um deles descreve o encontro com uma mulher que, depois de lhe terem amputado as duas pernas, respondeu apenas: "Estou viva." Outra mãe pediu-lhe que rezasse pelos dois filhos que morreram, enquanto uma jovem lhe confessou ter perdido os pais, os avós e os irmãos. "A realidade é devastadora", resume. Perante esta tragédia, D. Raúl Biord garante que a Igreja continuará ao lado das populações. "Perdemos imensas pessoas. Temos de acompanhar aqueles que sobreviveram", afirma, explicando que sacerdotes, religiosas, voluntários da Cáritas e agentes pastorais irão prestar apoio psicológico e espiritual às vítimas.

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