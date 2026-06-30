- Noticiário das 14h
- 30 jun, 2026
-
Sismos na Venezuela
Arcebispo de Caracas pede ajuda para "reconstruir vidas"
30 jun, 2026 - 10:49 • Olímpia Mairos
D. Raúl Biord diz que o maior desafio da Igreja é acompanhar os sobreviventes do sismo.
A Igreja Católica na Venezuela está a concentrar os seus esforços no apoio às vítimas do terramoto que devastou o país, numa altura em que prosseguem as operações de busca e salvamento. Para o arcebispo de Caracas, D. Raúl Biord, a prioridade passa agora por acompanhar uma população profundamente traumatizada e ajudar na reconstrução das comunidades.
"Devemos dedicar o tempo necessário para organizar estrategicamente a ajuda. A necessidade é imensa. Sem dúvida que, neste momento, o mais importante é salvar e reconstruir vidas", afirma o prelado, em declarações à Fundação AIS Internacional.
Segundo o mais recente balanço oficial, o sismo provocou mais de 1.700 mortos, mais de cinco mil feridos e deixou dezenas de milhares de desaparecidos. Fontes da Igreja, citadas pela Fundação AIS, estimam que cerca de 250 mil pessoas tenham ficado sem casa, enquanto muitas zonas continuam sem eletricidade e com edifícios destruídos ou seriamente danificados.
Seminário destruído e um "verdadeiro milagre"
A diocese de La Guaira, na região costeira próxima de Caracas, foi uma das mais atingidas. O seminário de São Pedro e São Paulo ficou praticamente destruído, mas todos os seminaristas conseguiram escapar.
"Podemos dizer que foi um milagre. Houve alguns feridos ligeiros, mas ninguém morreu. Os seminaristas e os professores conseguiram sair", relata D. Raúl Biord, acrescentando que o edifício ficou inutilizável e que os jovens perderam todos os seus bens.
Os seminaristas foram, entretanto, transferidos para Caracas, onde recebem acompanhamento psicológico para ultrapassar o trauma.
"O mais importante agora é saber ouvir"
O arcebispo considera que o apoio emocional será uma das maiores missões da Igreja nos próximos meses.
"Um dos pontos mais importantes agora é saber ouvir", afirma, lamentando que muitas famílias tenham sido obrigadas a retirar os corpos dos seus familiares dos escombros sem qualquer ajuda.
Também os sacerdotes que acompanham os feridos nos hospitais testemunham o sofrimento provocado pelo terramoto. Um deles descreve o encontro com uma mulher que, depois de lhe terem amputado as duas pernas, respondeu apenas: "Estou viva."
Outra mãe pediu-lhe que rezasse pelos dois filhos que morreram, enquanto uma jovem lhe confessou ter perdido os pais, os avós e os irmãos. "A realidade é devastadora", resume.
Perante esta tragédia, D. Raúl Biord garante que a Igreja continuará ao lado das populações.
"Perdemos imensas pessoas. Temos de acompanhar aqueles que sobreviveram", afirma, explicando que sacerdotes, religiosas, voluntários da Cáritas e agentes pastorais irão prestar apoio psicológico e espiritual às vítimas.
Mensagem do Papa e ajuda internacional
O arcebispo de Caracas revela ainda ter recebido palavras de proximidade do Santo Padre.
"O Papa escreveu-me algumas palavras muito bonitas. Comoveram-me profundamente", diz, agradecendo igualmente a solidariedade da Fundação AIS e de outras organizações internacionais.
"Precisamos muito do vosso apoio. Ajudem-nos a reconstruir estas vidas e a reconstruir o nosso país, unidos", apela.
Entretanto, a Fundação AIS aprovou uma primeira ajuda de 100 mil euros para apoiar a resposta de emergência da Igreja na Venezuela. O apoio destina-se a sustentar o trabalho de sacerdotes, comunidades religiosas e agentes pastorais que continuam a acolher famílias, acompanhar vítimas e prestar assistência espiritual.
Campanha "SOS Venezuela" em Portugal
Também a Fundação AIS Portugal lançou a campanha "SOS Venezuela", destinada a mobilizar donativos para responder às necessidades mais urgentes.
A diretora do secretariado nacional, Catarina Bettencourt, lembra que "a Venezuela é uma terra profundamente ligada a Portugal, onde vivem cerca de 1,2 milhões de portugueses e luso-descendentes", sublinhando que a campanha pretende apoiar famílias que perderam as suas casas, garantir alimentos, medicamentos e bens essenciais e contribuir para a reparação de igrejas e edifícios pastorais danificados pelo terramoto.
A responsável conclui que muitas das famílias afetadas "têm raízes, familiares e históricas, de vida entre os dois países, Venezuela e Portugal, o que torna esta tragédia ainda mais próxima do nosso coração".
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