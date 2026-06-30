Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 30 jun, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Vaticano

Leão XIV nomeia religiosa salesiana para “ministra” da Cúria Romana

30 jun, 2026 - 12:37 • Aura Miguel

É a terceira mulher nomeada "ministra". Alessandra Semerilli junta-se à jovem leiga Monstserrat Alvarado e à Irmã Simona Brambilla, nomeada pelo Papa Francisco.

A+ / A-

A Irmã Alessandra Semerilli foi nomeada pelo Papa para prefeita do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral, com efeitos a partir de 1 de setembro. A religiosa salesiana, que já era secretária deste dicastério, substitui o cardeal jesuíta Michael Czerny, que completa 80 anos no próximo 18 de julho.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Trata-se da segunda nomeação feminina feita por Leão XIV para liderar dicastérios da Cúria Romana, depois da recente escolha da jovem leiga Monstserrat Alvarado, para prefeita do Dicastério para a Comunicação. A estas duas mulheres junta-se a Irmã Simona Brambilla, das Missionárias da Consolata, atual prefeita do Dicastério para os Institutos de Vida Consagrada e Sociedades de Vida Apostólica, nomeada pelo Papa Francisco.

A nova prefeita nasceu em Itália, é economista, empenhada em temas relacionados com justiça social e economia civil.

Em 2019, esta religiosa salesiana foi nomeada conselheira do Estado da Cidade do Vaticano e, depois, em 2020, chamada a coordenar a “task force” da secção económica da Comissão Vaticana para a Covid-19. Em 2021, passou a subsecretária e, passados alguns meses, secretária permanente do Dicastério para o qual é agora nomeada como prefeita.

O Santo Padre nomeou ainda o Cardeal Fabio Baggio, C.S., até agora subsecretário do mesmo Dicastério, como pró-prefeito, com especial responsabilidade pelo Centro de Formação Avançada Laudato si'. E também nomeou o Monsenhor Jozef Barlaš, até agora subsecretário do referido Dicastério, como secretário do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 30 jun, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Simon procura mãe e irmão nos destroços da casa em La Guaira

Sismo

Simon procura mãe e irmão nos destroços da casa em La Guaira

Imagens aéreas mostram destruição na Venezuela

Imagens aéreas mostram destruição na Venezuela

"O filme de terror" dos abalos na Venezuela

"O filme de terror" dos abalos na Venezuela

O bebé retirado dos escombros e outras histórias de esperança na Venezuela

O bebé retirado dos escombros e outras histórias de es(...)

Ondas de calor fazem aumentar mortes na Europa. É possível prevenir?

Ondas de calor fazem aumentar mortes na Europa. É poss(...)