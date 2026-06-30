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Vaticano
Leão XIV nomeia religiosa salesiana para “ministra” da Cúria Romana
30 jun, 2026 - 12:37 • Aura Miguel
É a terceira mulher nomeada "ministra". Alessandra Semerilli junta-se à jovem leiga Monstserrat Alvarado e à Irmã Simona Brambilla, nomeada pelo Papa Francisco.
A Irmã Alessandra Semerilli foi nomeada pelo Papa para prefeita do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral, com efeitos a partir de 1 de setembro. A religiosa salesiana, que já era secretária deste dicastério, substitui o cardeal jesuíta Michael Czerny, que completa 80 anos no próximo 18 de julho.
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Trata-se da segunda nomeação feminina feita por Leão XIV para liderar dicastérios da Cúria Romana, depois da recente escolha da jovem leiga Monstserrat Alvarado, para prefeita do Dicastério para a Comunicação. A estas duas mulheres junta-se a Irmã Simona Brambilla, das Missionárias da Consolata, atual prefeita do Dicastério para os Institutos de Vida Consagrada e Sociedades de Vida Apostólica, nomeada pelo Papa Francisco.
A nova prefeita nasceu em Itália, é economista, empenhada em temas relacionados com justiça social e economia civil.
Em 2019, esta religiosa salesiana foi nomeada conselheira do Estado da Cidade do Vaticano e, depois, em 2020, chamada a coordenar a “task force” da secção económica da Comissão Vaticana para a Covid-19. Em 2021, passou a subsecretária e, passados alguns meses, secretária permanente do Dicastério para o qual é agora nomeada como prefeita.
O Santo Padre nomeou ainda o Cardeal Fabio Baggio, C.S., até agora subsecretário do mesmo Dicastério, como pró-prefeito, com especial responsabilidade pelo Centro de Formação Avançada Laudato si'. E também nomeou o Monsenhor Jozef Barlaš, até agora subsecretário do referido Dicastério, como secretário do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral.
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