- Noticiário das 11h
- 30 jun, 2026
-
Papa aos lefebrianos. "Peço-vos e suplico-vos do fundo do coração: Reconsiderai!"
30 jun, 2026 - 10:46 • Aura Miguel
"Pela autoridade que recebi de Cristo peço que desistam do vosso propósito", pede Leão XIV na véspera da ordenação anunciada de quatro bispos sem autorização papal.
Na véspera da ordenação anunciada de quatro bispos sem autorização papal, o Vaticano publicou esta terça-feira uma carta de Leão XIV ao superior geral da Fraternidade Sacerdotal, S. Pio X.
“Consciente da responsabilidade que o Senhor me confiou como Sucessor do Apóstolo Pedro e repleto de afeto cristão, peço-vos e suplico-vos do fundo do coração: Reconsiderai!”, escreve o Santo Padre. “Exorto-vos a ter em conta, com muita atenção, o bem espiritual dos fiéis, porque a ação cismática que cometeríeis privá-los-ia da receção lícita e, nalguns casos, até mesmo válida dos Sacramentos que eles amam e procuram para a sua santificação”.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
Leão XIV reconhece o apreço pela vida litúrgica, o empenho na formação sacerdotal, o zelo apostólico e o desejo de fidelidade à Tradição que caracterizam muitas pessoas e comunidades vinculadas a essa Fraternidade e acrescenta que tudo isto motivou a atenção e a benevolência que os Papas anteriores lhes manifestaram. E manifesta, nesta carta, a disponibilidade da Igreja para “um caminho de diálogo e de entendimento, que o Espírito Santo pode tornar possível e fecundo”.
Por fim, acrescenta: “Rezo por vós, pois rasgar a Túnica sem costura de Cristo é um pecado de extrema gravidade. Que o Senhor ilumine as vossas consciências e toque os vossos corações. Pela autoridade que recebi de Cristo, com o coração entristecido, mas ainda cheio de esperança, sinto o dever de vos pedir para desistirdes do vosso propósito, confiando estas intenções ao Coração Imaculado de Maria, Mãe do Bom Conselho”.
A ordenação dos quatro bispos está anunciada para esta quarta-feira, 1 de julho, no Seminário de Êcone, na Suiça.
- Noticiário das 11h
- 30 jun, 2026
-