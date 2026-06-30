Papa aos lefebrianos. "Peço-vos e suplico-vos do fundo do coração: Reconsiderai!"

Na véspera da ordenação anunciada de quatro bispos sem autorização papal, o Vaticano publicou esta terça-feira uma carta de Leão XIV ao superior geral da Fraternidade Sacerdotal, S. Pio X.

“Consciente da responsabilidade que o Senhor me confiou como Sucessor do Apóstolo Pedro e repleto de afeto cristão, peço-vos e suplico-vos do fundo do coração: Reconsiderai!”, escreve o Santo Padre. “Exorto-vos a ter em conta, com muita atenção, o bem espiritual dos fiéis, porque a ação cismática que cometeríeis privá-los-ia da receção lícita e, nalguns casos, até mesmo válida dos Sacramentos que eles amam e procuram para a sua santificação”.

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Leão XIV reconhece o apreço pela vida litúrgica, o empenho na formação sacerdotal, o zelo apostólico e o desejo de fidelidade à Tradição que caracterizam muitas pessoas e comunidades vinculadas a essa Fraternidade e acrescenta que tudo isto motivou a atenção e a benevolência que os Papas anteriores lhes manifestaram. E manifesta, nesta carta, a disponibilidade da Igreja para “um caminho de diálogo e de entendimento, que o Espírito Santo pode tornar possível e fecundo”.

Por fim, acrescenta: “Rezo por vós, pois rasgar a Túnica sem costura de Cristo é um pecado de extrema gravidade. Que o Senhor ilumine as vossas consciências e toque os vossos corações. Pela autoridade que recebi de Cristo, com o coração entristecido, mas ainda cheio de esperança, sinto o dever de vos pedir para desistirdes do vosso propósito, confiando estas intenções ao Coração Imaculado de Maria, Mãe do Bom Conselho”.

A ordenação dos quatro bispos está anunciada para esta quarta-feira, 1 de julho, no Seminário de Êcone, na Suiça.