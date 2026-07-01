Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 01 jul, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Igreja Católica

Cisma? Fraternidade Pio X ignora apelo do Papa Leão e ordena novos bispos

01 jul, 2026 - 12:13 • Henrique Cunha

A ordenação dos quatro novos bispos aconteceu esta manhã de quarta-feira, na Suíça.

A+ / A-
Fraternidade São Pio X ordena novos bispos à revelia do Vaticano. Fotos: Cyril Zingaro/EPA
Fraternidade São Pio X ordena novos bispos à revelia do Vaticano. Fotos: Cyril Zingaro/EPA
Sociedade São Pio X consagra novos bispos à revelia do Vaticano. Foto: Cyril Zingaro/EPA
Sociedade São Pio X consagra novos bispos à revelia do Vaticano. Foto: Cyril Zingaro/EPA
Sociedade São Pio X consagra novos bispos à revelia do Vaticano. Foto: Cyril Zingaro/EPA

A Fraternidade Sacerdotal de São Pio X (FSSPX), fundada por Lefèbvre em 1970 , celebrou esta quarta-feira, na Suíça, a ordenação de quatro novos bispos, sem mandato pontifício.

A celebração, na localidade de Êcone, na Suíça, foi presidida por D. Alfonso de Galarreta, coadjuvado por D. Bernard Fellay, antigo superior geral da Fraternidade, dois dos bispos a quem o Papa Bento XVI levantou a excomunhão, em 2009.

Os novos bispos são Pascal Schreiber (Suíça), Michael Goldade (Estados Unidos), Michel Poinsinet de Sivry (França) e Marc Hanappier (França).

Recorde-se que o Papa Leão XIV numa carta enviada ao superior da Fraternidade São Pio X pediu para que não se avançasse com a consagração de quatro novos bispos sem mandato pontifício.

Leão XIV pedia à comunidade para que “não rasguem a túnica de Cristo”. Ou seja, Leão XIV pedia mais uma vez aos lefebvrianos para que renunciassem a levar adiante o ato cismático das consagrações episcopais sem mandato pontifício.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 01 jul, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Como um minuto mudou a vida de milhares de venezuelanos. Sismos "gémeos" foram há uma semana

Sismos na Venezuela

Como um minuto mudou a vida de milhares de venezuelanos. Sismos "gémeos" foram há uma semana

Calor faz aumentar mortes. É possível prevenir?

Calor faz aumentar mortes. É possível prevenir?

Simon procura mãe e irmão nos destroços

Simon procura mãe e irmão nos destroços

Tráfico de crianças é perigo escondido após um sismo

Tráfico de crianças é perigo escondido após um sismo

Criança de três anos resgatada seis dias após os sismos

Criança de três anos resgatada seis dias após os sismo(...)