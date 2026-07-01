Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 01 jul, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Igreja Católica

Cisma? Fraternidade Pio X ignora apelo do Papa Leão e ordena novos bispos

01 jul, 2026 - 12:13 • Henrique Cunha

A ordenação dos quatro novos bispos aconteceu esta manhã de quarta-feira, na Suíça.

A+ / A-

A Fraternidade Sacerdotal de São Pio X (FSSPX), fundada por Lefèbvre em 1970 , celebrou esta quarta-feira, na Suíça, a ordenação de quatro novos bispos, sem mandato pontifício.

A celebração, na localidade de Êcone, na Suíça, foi presidida por D. Alfonso de Galarreta, coadjuvado por D. Bernard Fellay, antigo superior geral da Fraternidade, dois dos bispos a quem o Papa Bento XVI levantou a excomunhão, em 2009.

Os novos bispos são Pascal Schreiber (Suíça), Michael Goldade (Estados Unidos), Michel Poinsinet de Sivry (França) e Marc Hanappier (França).

Recorde-se que o Papa Leão XIV numa carta enviada ao superior da Fraternidade São Pio X pediu para que não se avançasse com a consagração de quatro novos bispos sem mandato pontifício.

Leão XIV pedia à comunidade para que “não rasguem a túnica de Cristo”. Ou seja, Leão XIV pedia mais uma vez aos lefebvrianos para que renunciassem a levar adiante o ato cismático das consagrações episcopais sem mandato pontifício.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 01 jul, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Simon procura mãe e irmão nos destroços da casa em La Guaira

Sismo

Simon procura mãe e irmão nos destroços da casa em La Guaira

Imagens aéreas mostram destruição na Venezuela

Imagens aéreas mostram destruição na Venezuela

"O filme de terror" dos abalos na Venezuela

"O filme de terror" dos abalos na Venezuela

O bebé retirado dos escombros e outras histórias de esperança na Venezuela

O bebé retirado dos escombros e outras histórias de es(...)

Ondas de calor fazem aumentar mortes na Europa. É possível prevenir?

Ondas de calor fazem aumentar mortes na Europa. É poss(...)