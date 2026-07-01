Cisma? Fraternidade Pio X ignora apelo do Papa Leão e ordena novos bispos

A Fraternidade Sacerdotal de São Pio X (FSSPX), fundada por Lefèbvre em 1970 , celebrou esta quarta-feira, na Suíça, a ordenação de quatro novos bispos, sem mandato pontifício.

A celebração, na localidade de Êcone, na Suíça, foi presidida por D. Alfonso de Galarreta, coadjuvado por D. Bernard Fellay, antigo superior geral da Fraternidade, dois dos bispos a quem o Papa Bento XVI levantou a excomunhão, em 2009.

Os novos bispos são Pascal Schreiber (Suíça), Michael Goldade (Estados Unidos), Michel Poinsinet de Sivry (França) e Marc Hanappier (França).

Recorde-se que o Papa Leão XIV numa carta enviada ao superior da Fraternidade São Pio X pediu para que não se avançasse com a consagração de quatro novos bispos sem mandato pontifício.

Leão XIV pedia à comunidade para que “não rasguem a túnica de Cristo”. Ou seja, Leão XIV pedia mais uma vez aos lefebvrianos para que renunciassem a levar adiante o ato cismático das consagrações episcopais sem mandato pontifício.