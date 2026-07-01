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“Não podemos ficar indiferentes”. Bispo do Porto deixa apelo de ajuda à Venezuela

01 jul, 2026 - 10:01 • Henrique Cunha

D. Manuel Linda publicou um pequeno vídeo em que manifesta medo perante a possibilidade de "só daqui a alguns dias ou semanas" ficarmos "a conhecer a amplitude desta tragédia".

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O Bispo do Porto publicou, na página da Diocese, um pequeno vídeo com um apelo direto à ajuda à Venezuela. Na mensagem, D. Manuel Linda pede que essa ajuda seja em dinheiro porque a diocese “não tem como mandar para lá bens materiais”.

Na sua mensagem, o bispo diz ter "medo, muito medo", perante a possibilidade de "só daqui a alguns dias ou semanas" ficarmos "a conhecer a amplitude desta tragédia", quer em relação "ao número de mortos, quer ao nível da destruição de edifícios".

"Não podemos ficar indiferentes. A Diocese do Porto já colaborou para a reconstrução e para a ajuda momentânea àquelas pessoas, mas agora decidimos abrir como que uma espécie de recolha de fundos, exclusivamente em dinheiro porque não temos outra possibilidade de mandar para lá bens materiais, que serão canalizados mediante a Igreja que está na Venezuela, para a ajuda aos mais carenciados”, refere.

“Eu apelo a todos para esta necessidade de colaboração. Por favor, mandem-nos as vossas ofertas com essa indicação expressa de que se destina à Venezuela, para a nossa Curia Diocesana, que nós faremos chegar à Venezuela”, conclui D. Manuel Linda.

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