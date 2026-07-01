Vaticano disponível para dialogar com lefebvrianos após "ato cismático"

A ordenação de bispos pela Fraternidade São Pio X é um ato cismático que resulta em excomunhão, disse esta quarta-feira o secretário de Estado do Vaticano. O cardeal Pietro Parolin mantém, ainda assim, aberta a porta do diálogo com os lefebvrianos.



A posição do cardeal Pietro Parolin é a primeira reação da Santa Sé à ordenação, esta quarta-feira, na Suíça, de quatro novos bispos deste movimento conservador da Igreja Católica.

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Em declarações aos jornalistas vaticanistas, o secretário de Estado do Vaticano começa por manifestar uma “profunda tristeza” e uma “grande dor”, por este ato que “afeta profundamente a unidade da Igreja”.

“Evidentemente, este é um ato, por si mesmo, cismático, porque sabemos que as ordenações episcopais, sem o mandato pontifício, rompem a unidade da Igreja e são submetidas também a sanções muito precisas, que são fundamentalmente a excomunhão”, sublinhou o cardeal.