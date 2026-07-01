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Fraternidade São Pio X

Vaticano disponível para dialogar com lefebvrianos após "ato cismático"

01 jul, 2026 - 21:07 • Ricardo Vieira

Cardeal Pietro Parolin manifesta “grande dor” com ordenação de bispos à revelia pela Fraternidade São Pio X. Secretário de Estado do Vaticano desconhece “os tempos e os modos” com que a excomunhão será divulgada.

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A ordenação de bispos pela Fraternidade São Pio X é um ato cismático que resulta em excomunhão, disse esta quarta-feira o secretário de Estado do Vaticano. O cardeal Pietro Parolin mantém, ainda assim, aberta a porta do diálogo com os lefebvrianos.

A posição do cardeal Pietro Parolin é a primeira reação da Santa Sé à ordenação, esta quarta-feira, na Suíça, de quatro novos bispos deste movimento conservador da Igreja Católica.

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Em declarações aos jornalistas vaticanistas, o secretário de Estado do Vaticano começa por manifestar uma “profunda tristeza” e uma “grande dor”, por este ato que “afeta profundamente a unidade da Igreja”.

“Evidentemente, este é um ato, por si mesmo, cismático, porque sabemos que as ordenações episcopais, sem o mandato pontifício, rompem a unidade da Igreja e são submetidas também a sanções muito precisas, que são fundamentalmente a excomunhão”, sublinhou o cardeal.

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Concílio Vaticano II "é o ponto fundamental"

Pietro Parolin desconhece ainda “os tempos e os modos com que esta excomunhão será divulgada”, mas mantém aberta a porta do diálogo com a Fraternidade São Pio X.

“A minha esperança é que, apesar do que aconteceu hoje, se possa retomar o diálogo e se possa realmente encontrar aqui uma solução. O ponto fundamental é o de aceitar pelo menos o Concílio Vaticano II”, salientou.

O secretário de Estado do Vaticano defende que “o Concílio Vaticano II constitui um marco fundamental” na história milenar da Igreja Católica, “que deve ser aceite e aplicado da forma correta”.

“Espero que, também nesta questão, seja possível retomar o diálogo, tal como já aconteceu no passado, com a Fraternidade Sacerdotal São Pio X."

O cardeal Pietro Parolin acredita que, "apesar desta grave ferida que foi infligida”, será “possível conversar e encontrar caminhos que permitam resolver este problema”.

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