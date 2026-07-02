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Vaticano
"Leão em Roma". Documentário mostra vida de cardeal Prevost antes de ser Papa
02 jul, 2026 - 10:00 • Henrique Cunha , Daniela Espírito Santo
Vaticano divulga online comentário sobre a vida do Papa Leão XIV. Documento percorre vários acontecimentos da vida do cardeal Prevost.
A Direção Editorial do Dicastério para a Comunicação apresentou, esta quarta-feira, o documentário “Leão em Roma”, com entrevistas, filmagens e imagens que retratam os anos vividos por Robert Francis Prevost, atual Papa Leão XIV, na Cidade Eterna.
É uma produção dos jornalistas Felipe Herrera-Espaliat, Salvatore Cernuzio e Tiziana Campisi, com edição de Jaime Vizcaíno Haro, e surge depois da Rádio Vaticana - Vatican News terem lançado, anteriormente, "León de Peru" e "Leo from Chicago".
Desta feita, e entre as muitas novidades divulgadas, o documento revela o encontro em Roma entre o jovem diácono Francis Prevost e o Papa João Paulo II, pouco tempo depois de o cardeal Wojtyła ter abandonado o hospital na sequência do atentado de que foi alvo, a 13 de maio de 1981.
O documentário, com 55 minutos, pode ser visto online gratuitamente na página do Vatican News no Youtube, na versão italiana e com legendas em italiano. À semelhança dos anteriores, também está disponível, numa primeira fase, em inglês e espanhol nos respetivos canais de Youtube.
Fica, assim, completa a série de produções da Direção Editorial do Dicastério para a Comunicação sobre a vida do cardeal Prevost antes de se tornar Leão XIV: o primeiro momento, "León de Perú" foi lançado em junho de 2025 e falava da sua missão naquele país, enquanto que "Leo from Chicago", conhecido em novembro de 2025, abordava o seu país de origem.
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