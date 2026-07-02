Vaticano decreta excomunhão de bispos lefrebvrianos

A Santa Sé declarou, esta quinta-feira, a excomunhão de seis membros da Fraternidade São Pio X por ato cismático.

O Vaticano decretou a excomunhão de dois bispos e quatro padres da Fraternidade Sacerdotal São Pio X (FSSPX), após a celebração de ordenações episcopais ilícitas, realizadas esta quarta-feira.

Um documento, assinado pelo cardeal-prefeito do Dicastério para a Doutrina da Fé, Víctor Manuel Fernández define como “ato de natureza cismática” o rito celebrado em 1º de julho. Uma nota explicativa, divulgada esta manhã pelo Vaticano, detalha as consequências da grave sanção canónica.

Os bispos da Fraternidade Sacerdotal São Pio X, Alfonso de Galareta e Bernard Fellay - respectivamente, sagrante principal e co-sagrante - bem como os bispos recém-consagrados Pascal Schreiber, Michael Goldade, Michel Poinsinet de Sivry e Marc Hanappier, incorreram "ipso facto" na excomunhão latae sententiae reservada à Sé Apostólica, por terem realizado "um ato de natureza cismática".

O decreto assinado pelo cardeal Victor Manuel Fernández, prefeito do Dicastério para a Doutrina da Fé, frisa que "os ministros sagrados pertencentes à Fraternidade Sacerdotal São Pio X encontram-se em situação de cisma e, portanto, devem ser considerados cismáticos".

"No que diz respeito aos fiéis leigos, devem ser considerados cismáticos e excomungados aqueles que aderem formalmente à Fraternidade Sacerdotal São Pio X nas condições estabelecidas pela nota explicativa do Pontifício Conselho para os Textos Legislativos de 1996", acrescenta o decreto.

O documento assinado pelo cardeal Fernández adverte ainda "o Santo Povo de Deus de que os ministros sagrados da Fraternidade Sacerdotal São Pio X administram ilicitamente os sacramentos e que o sacramento da penitência por eles administrado e o matrimónio por eles assistido são inválidos".

Por último, a nota adianta que "a Igreja acolherá com sincero afeto e viva solicitude todos aqueles que desejarem retornar à plena comunhão", e revela que "os núncios apostólicos disporão dos procedimentos que os ordinários poderão utilizar nos diversos casos".

E conclui com uma exortação a "todos os fiéis a permanecer firmes na comunhão com o Romano Pontífice, com os bispos em comunhão com ele e com toda a Igreja, e a absterem-se de participar nas celebrações e atividades promovidas pela referida Fraternidade Sacerdotal São Pio X”.

[Noticia atualizada às 9h38]











