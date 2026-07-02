Vaticano decreta excomunhão de bispos lefrebvrianos

A Santa Sé declarou, esta quinta-feira, a excomunhão de seis membros da Fraternidade São Pio X por ato cismático.

O Vaticano decretou a excomunhão de dois bispos e quatro padres da Fraternidade Sacerdotal São Pio X (FSSPX), após a celebração de ordenações episcopais ilícitas, realizadas esta quarta-feira.

Um documento, assinado pelo cardeal-prefeito do Dicastério para a Doutrina da Fé, Víctor Manuel Fernández define como “ato de natureza cismática” o rito celebrado em 1º de julho. Uma nota explicativa, divulgada esta manhã pelo Vaticano, detalha as consequências da grave sanção canónica.

Os bispos da Fraternidade Sacerdotal São Pio X, Alfonso de Galareta e Bernard Fellay - respectivamente, sagrante principal e co-sagrante - bem como os bispos recém-consagrados Pascal Schreiber, Michael Goldade, Michel Poinsinet de Sivry e Marc Hanappier, incorreram "ipso facto" na excomunhão latae sententiae reservada à Sé Apostólica, por terem realizado "um ato de natureza cismática".

O decreto assinado pelo cardeal Victor Manuel Fernández, prefeito do Dicastério para a Doutrina da Fé, frisa que "os ministros sagrados pertencentes à Fraternidade Sacerdotal São Pio X encontram-se em situação de cisma e, portanto, devem ser considerados cismáticos".

"No que diz respeito aos fiéis leigos, devem ser considerados cismáticos e excomungados aqueles que aderem formalmente à Fraternidade Sacerdotal São Pio X nas condições estabelecidas pela nota explicativa do Pontifício Conselho para os Textos Legislativos de 1996





Nota Explicativa do Pontifício Conselho para os Textos Legislativos de 1996 (cf. ibidem, n. 7), ainda em vigor e assumida por este Dicastério.







(cf. Ecclesia Dei, 5 c; Pontifício Conselho para os Textos Legislativos, Nota Explicativa sobre a excomunhão por cisma incorrida pelos aderentes ao movimento do Bispo Marcel Lefebvre, 24.08.1996, nn. 5-6), estando sujeitos à excomunhão prevista pelo direito (cân. 1364 § 1 do Código de Direito Canônico).

[Em atualização]