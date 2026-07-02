Ouvir
  • Noticiário das 9h
  • 02 jul, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Fraternidade Pio X

Vaticano decreta excomunhão de bispos lefrebvrianos

02 jul, 2026 - 08:47 • Henrique Cunha

Nota assinada pelo cardeal-prefeito do Dicastério para a Doutrina da Fé, Víctor Manuel Fernández, define como “ato de natureza cismática” o rito celebrado pela Fraternidade Sacerdotal São Pio X, em que foram ordenados quatro novos bispos sem consentimento do Papa Leão XIV.

A+ / A-

A Santa Sé declarou, esta quinta-feira, a excomunhão de seis membros da Fraternidade São Pio X por ato cismático.

O Vaticano decretou a excomunhão de dois bispos e quatro padres da Fraternidade Sacerdotal São Pio X (FSSPX), após a celebração de ordenações episcopais ilícitas, realizadas esta quarta-feira.

Um documento, assinado pelo cardeal-prefeito do Dicastério para a Doutrina da Fé, Víctor Manuel Fernández define como “ato de natureza cismática” o rito celebrado em 1º de julho. Uma nota explicativa, divulgada esta manhã pelo Vaticano, detalha as consequências da grave sanção canónica.

Os bispos da Fraternidade Sacerdotal São Pio X, Alfonso de Galareta e Bernard Fellay - respectivamente, sagrante principal e co-sagrante - bem como os bispos recém-consagrados Pascal Schreiber, Michael Goldade, Michel Poinsinet de Sivry e Marc Hanappier, incorreram "ipso facto" na excomunhão latae sententiae reservada à Sé Apostólica, por terem realizado "um ato de natureza cismática".

O decreto assinado pelo cardeal Victor Manuel Fernández, prefeito do Dicastério para a Doutrina da Fé, frisa que "os ministros sagrados pertencentes à Fraternidade Sacerdotal São Pio X encontram-se em situação de cisma e, portanto, devem ser considerados cismáticos".

"No que diz respeito aos fiéis leigos, devem ser considerados cismáticos e excomungados aqueles que aderem formalmente à Fraternidade Sacerdotal São Pio X nas condições estabelecidas pela nota explicativa do Pontifício Conselho para os Textos Legislativos de 1996


Nota Explicativa do Pontifício Conselho para os Textos Legislativos de 1996 (cf. ibidem, n. 7), ainda em vigor e assumida por este Dicastério.


(cf. Ecclesia Dei, 5 c; Pontifício Conselho para os Textos Legislativos, Nota Explicativa sobre a excomunhão por cisma incorrida pelos aderentes ao movimento do Bispo Marcel Lefebvre, 24.08.1996, nn. 5-6), estando sujeitos à excomunhão prevista pelo direito (cân. 1364 § 1 do Código de Direito Canônico).

[Em atualização]

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 9h
  • 02 jul, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Como um minuto mudou a vida de milhares de venezuelanos. Sismos "gémeos" foram há uma semana

Sismos na Venezuela

Como um minuto mudou a vida de milhares de venezuelanos. Sismos "gémeos" foram há uma semana

Calor faz aumentar mortes. É possível prevenir?

Calor faz aumentar mortes. É possível prevenir?

Simon procura mãe e irmão nos destroços

Simon procura mãe e irmão nos destroços

Tráfico de crianças é perigo escondido após um sismo

Tráfico de crianças é perigo escondido após um sismo

Criança de três anos resgatada seis dias após os sismos

Criança de três anos resgatada seis dias após os sismo(...)