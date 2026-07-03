Morreu o padre João Felgueiras, missionário jesuíta em Timor-Leste desde 1971

O padre João Felgueiras morreu, esta sexta-feira, em Díli com 105 anos, avançou a agência Lusa, citando fonte da residência dos jesuítas na capital timorense.

João de Vasconcelos Baptista Felgueiras, natural das Caldas das Taipas, no concelho de Guimarães, foi ordenado sacerdote em 1950 e residia em Timor-Leste desde 1971, tendo completado 105 anos em junho.

João Felgueiras dedicou a sua vida à educação e à língua portuguesa, mesmo quando estava proibida em Timor-Leste, durante a ocupação indonésia.

Antes e depois do referendo de 1999 que garantiu a independência de Timor-Leste, o padre João Felgueiras contactou a Renascença inúmeras vezes para denunciar a ocorrência de massacres.

"Sinto-me português e timorense. Vim para aqui como missionário para trabalhar, enquanto a Companhia de Jesus quisesse e assim foi até agora. Todos contribuímos", explicou em entrevista à Lusa há quatro anos, quando inaugurou a ampliação da Escola Amigos de Jesus, que fundou.

"O passado foi vivido, e estou contente de ter vivido em paz, não fiz nada contra ninguém, nada de mal contra o povo e estou contente poder ter contribuído alguma coisa", salientou o homem que educou várias gerações de timorenses.