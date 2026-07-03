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Morreu o padre João Felgueiras, missionário jesuíta em Timor-Leste desde 1971

03 jul, 2026 - 10:57 • Daniela Espírito Santo , Pedro Mesquita com Lusa

Padre morreu esta sexta-feira em Díli com 105 anos.

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O padre João Felgueiras morreu, esta sexta-feira, em Díli com 105 anos, avançou a agência Lusa, citando fonte da residência dos jesuítas na capital timorense.

João de Vasconcelos Baptista Felgueiras, natural das Caldas das Taipas, no concelho de Guimarães, foi ordenado sacerdote em 1950 e residia em Timor-Leste desde 1971, tendo completado 105 anos em junho.

João Felgueiras dedicou a sua vida à educação e à língua portuguesa, mesmo quando estava proibida em Timor-Leste, durante a ocupação indonésia.

Antes e depois do referendo de 1999 que garantiu a independência de Timor-Leste, o padre João Felgueiras contactou a Renascença inúmeras vezes para denunciar a ocorrência de massacres.

"Sinto-me português e timorense. Vim para aqui como missionário para trabalhar, enquanto a Companhia de Jesus quisesse e assim foi até agora. Todos contribuímos", explicou em entrevista à Lusa há quatro anos, quando inaugurou a ampliação da Escola Amigos de Jesus, que fundou.

"O passado foi vivido, e estou contente de ter vivido em paz, não fiz nada contra ninguém, nada de mal contra o povo e estou contente poder ter contribuído alguma coisa", salientou o homem que educou várias gerações de timorenses.

Vida "marcada pela generosidade, entrega e fé"

O Ministério dos Negócios Estrangeiros já reagiu ao falecimento do padre João Felgueiras com "profundo pesar". Numa mensagem publicada nas redes sociais, o gabinete relembra que o padre, "jesuíta durante 75 anos", dedicou "mais de meio século à missão em Timor-Leste, sempre ao lado do povo timorense".

"A sua vida, marcada pela generosidade, entrega e fé", mereceu várias condecorações: o antigo Presidente português, Jorge Sampaio, condecorou-o m 2002 como Grande Oficial da Ordem da Liberdade, pela sua luta pela preservação da língua portuguesa em Timor-Leste. Em 2022, o ex-chefe de Estado Marcelo Rebelo de Sousa distinguiu-o novamente, desta feita com a Grã-Cruz da Ordem de Camões. Antes disso, em 2016, foi condecorado pelo ex-chefe de Estado timorense Taur Matan Ruak com a insígnia da Ordem de Timor-Leste.

"À sua memória, o nosso respeito e gratidão", é dito, na rede social X (antigo Twitter), numa publicação acompanhada por uma fotografia do sacerdote rodeado de crianças.

[Notícia atualizada às 11h24 de 3 de julho de 2026 para acrescentar a reação do Ministério dos Negócios Estrangeiros português]

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