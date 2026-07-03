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Vaticano
Papa recebe Medalha da Liberdade na véspera do Dia da Independência dos EUA
03 jul, 2026 - 23:21 • Diogo Camilo
Em discurso após receber a medalha, Leão XIV defendeu que a "grandeza moral de uma nação" se manifesta "na capacidade de zelar pela vida de todos" e que a liberdade se baseia “na capacidade do ser humano de conhecer a verdade e de aderir ao bem”.
O Papa Leão XIV recebeu esta sexta-feira a Medalha da Liberdade, atribuída pelo Centro Nacional da Constituição dos Estados Unidos da América, na véspera do 250.º aniversário da independência dos EUA.
Num discurso no Vaticano, o Papa defendeu que o país seja guiado por ideais de "unidade, justiça e paz", preconizados pelos fundadores dos Estados Unidos.
"Este aniversário histórico oferece-nos a oportunidade de refletir mais uma vez sobre os princípios fundadores da nação, na esperança de que a América se mantenha sempre fiel ao sonho que lhe conferiu o título de terra dos livres e lar dos corajosos", referiu Leão XIV, após aceitar a medalha.
O Papa afirmou ainda que a "grandeza moral de uma nação" se manifesta "na capacidade de zelar pela vida de todos", considerando que todos os homens e mulheres são “criados iguais e dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis”, entre os quais o direito à vida, à liberdade “e à procura da felicidade”.
Nascido em Chicago, Leão XIV defendeu também que a liberdade se baseia “na capacidade do ser humano de conhecer a verdade e de aderir ao bem”.
"Como filho deste grande país, fundado por homens e mulheres corajosos que sonhavam com a liberdade e um mundo melhor para si mesmos e para os seus filhos, uno-me a vocês para implorar as bênçãos de Deus sobre o futuro da América, para que os elevados ideais enunciados no início da Declaração de Independência possam continuar a guiar a prosperidade da nação na unidade, na justiça e na paz", afirmou.
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