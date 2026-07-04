Imigração: Portugal precisa de "falar e de agir de uma outra maneira"

Foi a 8 de julho de 2013 que o Papa Francisco colocou na agenda o tema dos migrantes. Este sábado, o Papa Leão XIV repete o gesto com a sua deslocação à ilha de Lampedusa, no mar Mediterrâneo, uma das principais portas de entrada marítima na Europa. Eugénia Quaresma, diretora da Obra Católica Portuguesa das Migrações (OCPM), diz à Renascença que estamos perante uma “data memorável em que o Papa Francisco pôs na agenda a questão dos migrantes que faleciam e falecem no Mediterrâneo”, e que Leão XIV e a Igreja não querem deixar cair no esquecimento. “Agora com o Papa Leão nós vemos não só esta continuidade, mas também o reforço desta ideia que já ficou bem evidente nas mensagens que lhe escutamos em Tenerife”, refere. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Eugénia Quaresma sublinha que, já durante a visita a Tenerife, Leão XIV fez questão de realçar “a dignidade dos migrantes”, agradecendo “todo o bem que é feito pela população, pelas autoridades civis, pelo município, no resgate destas vítimas e no seu cuidado”. A responsável diz que Leão XIV colocou “o dedo na ferida; a tal denúncia profética que é tão importante, não só nos países de origem, mas também nestes países de trânsito e de destino que não tratam com a dignidade estas pessoas, tendendo a penalizá-las em vez de as socorrer e de as cuidar”.

Neste contexto, a diretora da OCPM diz que a mensagem do Papa Leão se traduz "numa responsabilidade acrescida para os cristãos", cujo exemplo “deve ser mais forte do que qualquer voz anti-imigração". “A Igreja não pode desinteressar-se destas águas, nem de qualquer lugar, onde a fome, a sede, a violência, o medo ou o exílio continuem a ferir a dignidade humana. Os discípulos de Jesus não podem considerar alheio o clamor de quem grita no meio da noite. O Papa Leão, como os outros Papas anteriores, vão nos recordando e vão atualizando o Evangelho face aos dramas de hoje. E, portanto, é uma responsabilidade acrescida para os cristãos, mas também para os homens e mulheres de boa vontade, porque há muita gente de boa vontade que está pronta a socorrer quem está ferido na sua dignidade. E, portanto, estes exemplos têm de ser mais fortes do que qualquer voz anti-imigração, do que qualquer gesto criminoso, porque é importante também realçar, e o Papa Leão recorda, que não há lucro, não se ganha com as questões do tráfico ou da exploração humana”, adianta. Os migrantes são necessários Sem querer comentar as recentes iniciativas legislativas relacionadas com a Lei da Nacionalidade e a Lei do Retorno, Eugénia Quaresma classifica de "fenómeno estranho" o discurso anti-imigrantes que se vai generalizando em Portugal e na Europa. “É um fenómeno estranho porque este tipo de discurso está na Europa, está em Portugal e noutros países da Europa e também noutros locais do mundo. É um mistério porque nós precisamos das pessoas e o movimento migratório é mesmo isto. Não podemos penalizar o migrante, temos é que garantir que os direitos e deveres são salvaguardados”, sublinha. A responsável insiste que em Portugal “precisamos de uma política melhor e de não instrumentalizar tanto os números relativamente às migrações, que estão continuamente a ser instrumentalizados, assim como não podemos continuar a partidarizar a questão”. E "porque os migrantes são necessários", em Portugal é preciso "falar de uma outra forma e agir de uma outra maneira", conclui.