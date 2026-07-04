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Vaticano
Papa assinala 4 de julho na residência do embaixador dos EUA na Santa Sé
04 jul, 2026 - 22:06 • João Carlos Malta
O Papa Leão XIV esteve com Brian Burch, em Roma, após a sua visita matinal a Lampedusa.
O Papa Leão XIV aceitou o convite do embaixador dos EUA junto à Santa Sé, Brian Burch, para uma visita à sua residência na noite deste sábado, 4 de julho, por ocasião do feriado nacional.
O Papa Leão XIV esteve com Brian Burch, em Roma, após a sua visita matinal a Lampedusa. A assessoria de imprensa da Santa Sé deu conta deste encontro no seu canal do Telegram.
Também a embaixada dos EUA na Santa Sé, através de sua conta oficial no X, escreve que "o Papa Leão XIV celebrou o 250º aniversário dos Estados Unidos da América com o Embaixador Burch, a Sra. Burch e a família".
"Estou profundamente honrado em celebrar este dia especial com um concidadão americano e bispo de Roma", disse o próprio Burch.
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