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Papa assinala 4 de julho na residência do embaixador dos EUA na Santa Sé

04 jul, 2026 - 22:06 • João Carlos Malta

O Papa Leão XIV esteve com Brian Burch, em Roma, após a sua visita matinal a Lampedusa.

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O Papa Leão XIV aceitou o convite do embaixador dos EUA junto à Santa Sé, Brian Burch, para uma visita à sua residência na noite deste sábado, 4 de julho, por ocasião do feriado nacional.

O Papa Leão XIV esteve com Brian Burch, em Roma, após a sua visita matinal a Lampedusa. A assessoria de imprensa da Santa Sé deu conta deste encontro no seu canal do Telegram.

Também a embaixada dos EUA na Santa Sé, através de sua conta oficial no X, escreve que "o Papa Leão XIV celebrou o 250º aniversário dos Estados Unidos da América com o Embaixador Burch, a Sra. Burch e a família".

"Estou profundamente honrado em celebrar este dia especial com um concidadão americano e bispo de Roma", disse o próprio Burch.

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