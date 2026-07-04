Reestruturação da Diocese de Aveiro transforma 101 paróquias em 30 comunidades pastorais

A Diocese de Aveiro vai transformar 101 paróquias em cerca de 30 comunidades pastorais. Aveiro assinala este domingo o Dia da Diocese com a apresentação do resultado da caminhada sinodal dos últimos três anos.

O bispo D. António Moiteiro revela, em entrevista à Renascença, que o projeto de reestruturação da Diocese envolve a Cúria e as comunidades paroquiais.

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“Nós fizemos um trabalho que hoje apresentamos à Diocese como um documento, que é um Instrumentum laboris que vai ser depois votado numa Assembleia Sinodal, que se realizará em três momentos, a 24 de outubro ou a 7 de novembro, terminando no dia de Cristo Rei”, adianta o bispo de Aveiro.

A reestruturação passa pela “união de paróquias, a que demos o nome de comunidades pastorais, porque quisemos realçar, através dos órgãos próprios de cada comunidade pastoral, esta participação de todos, dos leigos, dos sacerdotes, acentuando de facto a comunidade e a comunhão”.

D. António Moiteiro revela que deverão ser criadas cerca de 30 comunidades pastorais, mas garante que “não vamos extinguir nenhuma paróquia”. “Nas comunidades pastorais, cada paróquia mantém a sua identidade. Cada paróquia irá manter o seu conselho económico, mas depois, o que é a pastoral, o conselho pastoral da comunidade, é do conjunto das paróquias que formam a comunidade pastoral”, explica o bispo. “Nós prevemos que das 101 paróquias, venhamos a ter cerca de 30 e pouco comunidades pastorais”, acrescenta.

D. António Moiteiro diz que "as condições sociais e pastorais exigem esta reestruturação", e garante que “mesmo que tivéssemos sacerdotes para cada uma das paróquias, como tínhamos há 50 anos, as condições sociais pastorais exigiam esta reestruturação, porque o número de praticantes, a dimensão missionária, o unir esforços, a formação conjunta, tudo isso é algo que é necessário e que vai para além de uma paróquia considerada individualmente”.

“Com os meios de comunicação social que temos, com as possibilidades de deslocação, nós temos de trabalhar mais em conjunto do que olhar as paróquias fechadas em si mesmas”, reforça.

Nesta entrevista à Renascença, D. António Moiteiro garante que todo o processo tem decorrido sem sobressaltos e “até agora sem grande polémica”, porque “os passos que demos envolveram todos os agentes e todas as paróquias”.

Este projeto de reorganização territorial da Diocese de Aveiro, que apresentado no domingo, vai ser votado numa assembleia sinodal que se realizará em três momentos: a 24 de outubro, a 7 de novembro, terminando no dia de Cristo Rei.