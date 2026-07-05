Antes das férias, Leão XIV volta a rezar pela Venezuela

“Recordo sempre, nas minhas orações, as vítimas do terramoto e todo o povo venezuelano, para que o Senhor os ampare neste momento tão difícil”, disse esta manhã Leão XIV, ao saudar os fiéis na Praça de São Pedro.

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O Papa recordou também a beatificação, na passada quinta-feira, no Vietname, do sacerdote Francisco Xavier Tru’o’ng Buu, morto em 1945 por ódio à fé. “Num contexto de opressão e violência, manteve-se firme como defensor dos direitos do povo e não abandonou os seus paroquianos”, disse o Pontífice, pedindo que a intercessão do novo beato “sustente os servidores do Evangelho que também se encontram em situações de perseguição”.

Antes de rezar o Angelus, Leão XIV sublinhou que “a verdadeira sabedoria de Deus revela-se na humildade da carne e o seu ensinamento dirige-se àqueles que passam por maiores dificuldades”. E que Jesus, como autêntico mestre, “toma sobre si a humanidade ferida pelo mal, para cuidar dela”.

Disse ainda que seguir Cristo “é uma escola de liberdade, que leva a sério o drama da história e ilumina sempre o seu sentido, sobretudo nos momentos mais sombrios. Em situações de escravidão, Cristo é libertação. No flagelo da guerra, Cristo é esperança. Na hora do pecado, Cristo é perdão. Esta é a verdadeira sabedoria, ou seja, o caminho que queremos percorrer juntos, unidos como discípulos em seu nome”, frisou.

De férias em Castel Gandolfo

A partir desta tarde, Leão XIV muda-se para o Palácio Apostólico de Castel Gandolfo. Num breve comunicado, a Prefeitura da Casa Pontifícia informa que o Santo Padre permanecerá de férias até 27 de julho e que, durante este período, ficam suspensas todas as audiências gerais, privadas e especiais.

As audiências gerais regressam na quarta-feira, 5 de agosto e, nos próximos domingos de julho, o Papa reza o Angelus na Praça da Liberdade, em Castel Gandolfo.