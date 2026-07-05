Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 05 jul, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Antes das férias, Leão XIV volta a rezar pela Venezuela

05 jul, 2026 - 11:58 • Aura Miguel

Leão XIV voltou a rezar pela Venezuela e pelas vítimas do terramoto. Papa evocou também a beatificação de um sacerdote vietnamita e apelou à esperança cristã perante o sofrimento.

A+ / A-

Recordo sempre, nas minhas orações, as vítimas do terramoto e todo o povo venezuelano, para que o Senhor os ampare neste momento tão difícil”, disse esta manhã Leão XIV, ao saudar os fiéis na Praça de São Pedro.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

O Papa recordou também a beatificação, na passada quinta-feira, no Vietname, do sacerdote Francisco Xavier Tru’o’ng Buu, morto em 1945 por ódio à fé. “Num contexto de opressão e violência, manteve-se firme como defensor dos direitos do povo e não abandonou os seus paroquianos”, disse o Pontífice, pedindo que a intercessão do novo beato “sustente os servidores do Evangelho que também se encontram em situações de perseguição”.

Antes de rezar o Angelus, Leão XIV sublinhou que “a verdadeira sabedoria de Deus revela-se na humildade da carne e o seu ensinamento dirige-se àqueles que passam por maiores dificuldades”. E que Jesus, como autêntico mestre, “toma sobre si a humanidade ferida pelo mal, para cuidar dela”.

Disse ainda que seguir Cristo “é uma escola de liberdade, que leva a sério o drama da história e ilumina sempre o seu sentido, sobretudo nos momentos mais sombrios. Em situações de escravidão, Cristo é libertação. No flagelo da guerra, Cristo é esperança. Na hora do pecado, Cristo é perdão. Esta é a verdadeira sabedoria, ou seja, o caminho que queremos percorrer juntos, unidos como discípulos em seu nome”, frisou.

De férias em Castel Gandolfo

A partir desta tarde, Leão XIV muda-se para o Palácio Apostólico de Castel Gandolfo. Num breve comunicado, a Prefeitura da Casa Pontifícia informa que o Santo Padre permanecerá de férias até 27 de julho e que, durante este período, ficam suspensas todas as audiências gerais, privadas e especiais.

As audiências gerais regressam na quarta-feira, 5 de agosto e, nos próximos domingos de julho, o Papa reza o Angelus na Praça da Liberdade, em Castel Gandolfo.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 05 jul, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Como um minuto mudou a vida de milhares de venezuelanos. Sismos "gémeos" foram há uma semana

Sismos na Venezuela

Como um minuto mudou a vida de milhares de venezuelanos. Sismos "gémeos" foram há uma semana

Calor faz aumentar mortes. É possível prevenir?

Calor faz aumentar mortes. É possível prevenir?

Simon procura mãe e irmão nos destroços

Simon procura mãe e irmão nos destroços

Tráfico de crianças é perigo escondido após um sismo

Tráfico de crianças é perigo escondido após um sismo

Criança de três anos resgatada seis dias após os sismos

Criança de três anos resgatada seis dias após os sismo(...)