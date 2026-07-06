- Noticiário das 16h
- 06 jul, 2026
-
Papa Leão XIV
Assassinato de bispo de Quelimane na agenda de encontro de bispos de Moçambique com Leão XIV
06 jul, 2026 - 15:10 • Henrique Cunha
O Papa Leão XIV recebeu este sábado em audiência o Presidente da CEM - Conferência Episcopal de Moçambique, D. Inácio Saure, assim como D. João Carlos Nunes, arcebispo de Maputo e vice-presidente da CEM e ainda D. Claudio Dalla Zuanna, arcebispo emérito da Beira.
Em véspera de ida para férias, o Papa Leão XIV encontrou-se com uma delegação da Conferência Episcopal de Moçambique (CEM), encabeçada pelo seu presidente D. Inácio Saure, arcebispo de Nampula.
No encontro participaram também D. João Carlos Nunes, arcebispo de Maputo e vice-presidente da CEM e ainda D. Claudio Dalla Zuanna, arcebispo Emérito da Beira.
Ao que a Renascença apurou, o encontro da delegação dos bispos de Moçambique com o Papa teve como tema principal da agenda o assassinato do bispo de Quelimane, faz hoje precisamente um mês.
De acordo com uma fonte da CEM contactada pela Renascença, a comitiva apresentou a Leão XIV a situação ocorrida na Casa Episcopal de Quelimane no dia 6 de junho, mas pouco adiantou sobre as causas do sucedido ou sobre os autores morais e materiais do assassinato de D. Osório Citora Afonso. Aliás, a mesma fonte lamentou que passado um mês nada se saiba sobre a investigação, que recorde-se, por agora resultou em 3 detenções.
D. Osório Citora Afonso foi encontrado sem vida, caído no corredor do Paço Episcopal de Quelimane. Foi morto a tiro e encontrado sem vida num pátio, no dia 6 de junho.
- Noticiário das 16h
- 06 jul, 2026
-
- Bispo de Leiria-Fátima lembra assassinato de bispo de Quelimane e pede a paz para Moçambique
- Moçambique. Três suspeitos detidos pelo homicídio do bispo de Quelimane
- Bispos moçambicanos repudiam assassinato do bispo de Quelimane e pedem ação às autoridades
- Moçambique. Cerimónias fúnebres do bispo de Quelimane marcadas para sexta e sábado
- Papa Leão XIV reage com "pesar" ao "grave ato de violência" que matou o Bispo de Quelimane
- Moçambique. Bispo de Quelimane assassinado a tiro no Paço Episcopal
- “Há gente a morrer” em consequência do ciclone Freddy, alerta bispo de Quelimane
- Bispo de Leiria-Fátima lembra assassinato de bispo de Quelimane e pede a paz para Moçambique
- Moçambique. Três suspeitos detidos pelo homicídio do bispo de Quelimane
- Bispos moçambicanos repudiam assassinato do bispo de Quelimane e pedem ação às autoridades
- Moçambique. Cerimónias fúnebres do bispo de Quelimane marcadas para sexta e sábado
- Papa Leão XIV reage com "pesar" ao "grave ato de violência" que matou o Bispo de Quelimane
- Moçambique. Bispo de Quelimane assassinado a tiro no Paço Episcopal
- “Há gente a morrer” em consequência do ciclone Freddy, alerta bispo de Quelimane