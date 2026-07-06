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Santuário de Fátima
Bispo de Portalegre-Castelo Branco preside à Peregrinação de Julho
06 jul, 2026 - 10:26 • Redação
D. Pedro Fernandes foi nomeado bispo no final de 2025.
O Santuário de Fátima revelou que o bispo de Portalegre-Castelo Branco, D. Pedro Fernandes, vai presidir às celebrações que evocam a terceira aparição de Nossa Senhora aos Pastorinhos, na Cova da Iria.
Em declarações ao Gabinete de Comunicação do Santuário de Fátima, D. Pedro Fernandes adianta que os "desafios da missão e da evangelização da igreja em Portugal" são intenções sempre muito presentes ao visitar o Santuário.
O bispo sublinha que "Fátima tornou-se um dos corações fortes da Igreja em Portugal, onde também sentimos uma especial ligação ao mundo".
D. Pedro Fernandes foi nomeado bispo de Portalegre-Castelo Branco pelo Papa Leão XIV a 7 de outubro de 2025, tendo sido ordenado bispo a 16 de novembro do mesmo ano, na Sé de Portalegre, sucedendo, na ocasião, a D. Antonino Dias.
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