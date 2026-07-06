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10 anos da Amoris Letitiae

Vaticano divulga “trabalho de casa” para os participantes no próximo encontro em Roma

06 jul, 2026 - 13:48 • Aura Miguel

Em Roma, os bispos de todo o mundo serão convidados a debater os temas indicados por um percurso temático e a ouvirem-se uns aos outros, para depois relançar, nas suas próprias Igrejas locais, uma ação pastoral compartilhada em favor da família, da vida humana e da vocação ao matrimónio.

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O Vaticano publicou esta segunda-feira o Documento de preparação para o próximo encontro, convocado por Leão XIV, de 7 a 14 de outubro, dedicado aos 10 anos da Exortação Apostólica Amoris letitiae.

Esta iniciativa vai reunir em Roma os chefes das Igrejas Católicas Orientais e presidentes das conferências episcopais de todo o mundo e também algumas famílias. Leão XIV anunciou este encontro com uma mensagem publicada a 19 de março passado, no décimo aniversário daquele documento assinado pelo Papa Francisco. O assunto foi também abordado por Leão XIV durante os trabalhos do recente Consistório extraordinário.

Em Roma, os bispos de todo o mundo serão convidados a debater os temas indicados por um percurso temático e a ouvirem-se uns aos outros, para depois relançar, nas suas próprias Igrejas locais, uma ação pastoral compartilhada em favor da família, da vida humana e da vocação ao matrimónio.

“Tomando nota das mudanças que continuam a influenciar as famílias, o Santo Padre manifestou a intenção de proceder, na escuta recíproca, a um discernimento sinodal sobre os passos a dar na transmissão do Evangelho às famílias de hoje, à luz da Amoris laetitia e levando em conta o que se está a realizar nas Igrejas locais”, lê-se no texto hoje divulgado. O Documento recorda as palavras do próprio Papa aos cardeais, no final do Consistório de junho passado: “A presença das famílias é considerada essencial, mas espero que todos os que vierem se preparem, ouvindo atentamente e trazendo a experiência das famílias das suas Igrejas.

O “trabalho de casa” hoje divulgado inclui cinco eixos temáticos para reflexão dos participantes, antes e durante o Encontro: 1. As famílias hoje: realidade, beleza e desafios — Discernir os sinais dos tempos a partir da experiência das famílias e do compromisso da Igreja hoje. 2. Os jovens e a descoberta da vocação matrimonial — Escutar os jovens e acompanhá-los na descoberta do valor do matrimónio. 3. A vida matrimonial. Os primeiros anos de matrimónio: um tempo decisivo — Escutar e acompanhar os casais nos primeiros anos de vida matrimonial e em cada etapa da vida. 4. Nas dificuldades da vida: acompanhar e sustentar — Caminhar com as famílias em situações complexas. 5. As famílias cristãs, sujeitos da missão da Igreja — Acolher o amor conjugal e familiar como impulso para a missão.

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