Ouvir
  • Noticiário das 22h
  • 08 jul, 2026
Em Destaque
A+ / A-

abusos sexuais

Acusado de abusos sobre mulheres, arcebispo de Rabat afasta-se temporariamente

08 jul, 2026 - 11:05 • Henrique Cunha

Cardeal Cristóbal López Romero é acusado por várias mulheres de abuso sexual. Arcebispo de Rabat revela que Vaticano investiga as denúncias, mas nega as acusações.

A+ / A-

O arcebispo de Rabat, D. Cristóbal López Romero, confirma em comunicado que está a ser investigado pelo Vaticano na sequência de denúncias de abuso sexual sobre mulheres.

“Sou acusado de comportamento inadequado para com mulheres adultas. Essa situação levou a Igreja a abrir uma investigação preliminar. A investigação está em curso e sob a responsabilidade da Igreja Católica Romana, com a qual estou a cooperar”, pode ler-se no comunicado publicado no site da arquidiocese de Rabat.

Cristóbal López Romero, espanhol de 74 anos, diz tratar-se de “um acontecimento perturbador para todos”, e revela que “para não prejudicar a investigação” decidiu afastar-se temporariamente, garantindo que nesse período não presidirá a nenhuma celebração pública, nem participará em qualquer atividade pastoral.

“Enquanto aguardamos as decisões da Igreja, oremos juntos por aqueles que sofrem nesta situação, oremos pela nossa Igreja, oremos uns pelos outros e oremos por mim”, acrescenta o comunicado.

Pelo menos cinco mulheres acusaram de abuso sexual o cardeal-arcebispo de Rabat, na sequência de uma investigação da agência France-Presse (AFP), que apresentou mesmo o testemunho de uma das mulheres que acusa o arcebispo.

A mulher acusa o cardeal espanhol de ações físicas que “percebeu como inadequadas”, incluindo “abraços particularmente intensos e prolongados” e uma tentativa de aproximação física, descrita por ela como equivalente a uma tentativa de beijá-la.

Antes do conclave de maio de 2025, que elegeu Robert Prevost, o arcebispo salesiano Cristóbal López Romero estava entre os cardeais favoritos para suceder a Francisco.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 22h
  • 08 jul, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

“Não pode fugir”: Ministro da Educação evita responder a alunos sobre atrasos nos exames

Educação

“Não pode fugir”: Ministro da Educação evita responder a alunos sobre atrasos nos exames

"Terminou". O relato da desilusão portuguesa

"Terminou". O relato da desilusão portuguesa

Chamas em Carnaxide consomem armazém

Chamas em Carnaxide consomem armazém

Ronaldo admite que Mundial 2026 será o último

Ronaldo admite que Mundial 2026 será o último

Lampedusa: "Mortos são vítimas das decisões e das que faltaram"

Lampedusa: "Mortos são vítimas das decisões e das que (...)