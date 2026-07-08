Acusado de abusos sobre mulheres, arcebispo de Rabat afasta-se temporariamente

O arcebispo de Rabat, D. Cristóbal López Romero, confirma em comunicado que está a ser investigado pelo Vaticano na sequência de denúncias de abuso sexual sobre mulheres.

“Sou acusado de comportamento inadequado para com mulheres adultas. Essa situação levou a Igreja a abrir uma investigação preliminar. A investigação está em curso e sob a responsabilidade da Igreja Católica Romana, com a qual estou a cooperar”, pode ler-se no comunicado publicado no site da arquidiocese de Rabat.

Cristóbal López Romero, espanhol de 74 anos, diz tratar-se de “um acontecimento perturbador para todos”, e revela que “para não prejudicar a investigação” decidiu afastar-se temporariamente, garantindo que nesse período não presidirá a nenhuma celebração pública, nem participará em qualquer atividade pastoral.

“Enquanto aguardamos as decisões da Igreja, oremos juntos por aqueles que sofrem nesta situação, oremos pela nossa Igreja, oremos uns pelos outros e oremos por mim”, acrescenta o comunicado.

Pelo menos cinco mulheres acusaram de abuso sexual o cardeal-arcebispo de Rabat, na sequência de uma investigação da agência France-Presse (AFP), que apresentou mesmo o testemunho de uma das mulheres que acusa o arcebispo.

A mulher acusa o cardeal espanhol de ações físicas que “percebeu como inadequadas”, incluindo “abraços particularmente intensos e prolongados” e uma tentativa de aproximação física, descrita por ela como equivalente a uma tentativa de beijá-la.

Antes do conclave de maio de 2025, que elegeu Robert Prevost, o arcebispo salesiano Cristóbal López Romero estava entre os cardeais favoritos para suceder a Francisco.