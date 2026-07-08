Acusado de abusos sobre mulheres, Arcebispo de Rabat afasta-se temporariamente

O arcebispo de Rabat, D. Cristóbal López Romero, confirma em comunicado que está a ser investigado pelo Vaticano na sequência de denúncias de abuso sexual sobre mulheres.

“Sou acusado de comportamento inadequado para com mulheres adultas. Essa situação levou a Igreja a abrir uma investigação preliminar. A investigação está em curso e sob a responsabilidade da Igreja Católica Romana, com a qual estou a cooperar”, pode ler-se no comunicado publicado no site da arquidiocese de Rabat.

Cristóbal López Romero, espanhol de 74 anos, diz tratar-se de “um acontecimento perturbador para todos” e revela que “para não prejudicar a investigação” decidiu afastar-se temporariamente, garantindo que nesse período não presidirá a nenhuma celebração pública e não participará em nenhuma atividade pastoral.

“Enquanto aguardamos as decisões da Igreja, oremos juntos por aqueles que sofrem nesta situação, oremos pela nossa Igreja, oremos uns pelos outros e oremos por mim”, acrescenta o comunicado.

Pelo menos cinco mulheres acusaram de abuso sexual o cardeal-arcebispo de Rabat, na sequência de uma investigação da agência France-Presse (AFP).

A AFP apresentou mesmo o testemunho de uma das mulheres que acusa o arcebispo.

A mulher acusa o cardeal espanhol de ações físicas que “percebeu como inadequadas”, incluindo “abraços particularmente intensos e prolongados” e uma tentativa de aproximação física, descrita por ela como equivalente a uma tentativa de beijá-la.

Antes do conclave de maio de 2025, que elegeu Robert Prevost, o arcebispo salesiano Cristóbal López Romero estava entre os cardeais favoritos para suceder a Francisco.