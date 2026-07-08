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- 08 jul, 2026
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Encontro em Ankawa
Católicos no Iraque: Papa convoca jovens a serem "pacificadores"
08 jul, 2026 - 16:15 • Ângela Roque
Jornadas da Juventude de Ankawa decorrem de 8 a 11 de julho perto de Erbil, no Curdistão iraquiano, e reúnem milhares de participantes. "Conto convosco para ajudar a moldar a Igreja", afirma o Papa numa mensagem onde pede aos jovens que "não tenham medo" de ser "luz no mundo", apesar do contexto marcado pela guerra.
"Os jovens não são apenas o futuro da Igreja, mas também o presente", sublinha o Papa na mensagem que enviou aos participantes na Jornada da Juventude de Ankawa, no Curdistão iraquiano.
O festival, que todos os anos reúne milhares de jovens iraquianos, inclui retiros, catequeses e debates, num sinal de vitalidade da comunidade católica daquele país do Médio Oriente.
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Leão XIV diz que conta com os jovens "para ajudar a moldar a Igreja". Lembra-lhes que "nem sempre é fácil ser luz no mundo", mas que todos são chamados a "irradiar essa luz numa situação que tem sido, muitas vezes, marcada por guerras e instabilidade".
"Tenho grande confiança em todos vós. Deveis ser a luz de Cristo no meio de uma escuridão que, por vezes, pode parecer opressiva", afirma, pedindo que "não tenham medo!", e que "não pensem que estão sozinhos nesta tarefa. Eu estou convosco; a Igreja está convosco. Confiem em Jesus; escutai-o em oração e através da orientação dos outros, e deixai que Ele vos guie", pede ainda.
Para Leão XIV, os jovens são "particularmente chamados a ser pacificadores", e não devem duvidar da "bondade" nem dos planos que Deus tem para "cada um".
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